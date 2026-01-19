La Cintumbare presume obsequios de Louis Vuitton: "Lo bueno de estar soltera es que recibes regalos prósperos"

Ver más

La influencer cubana conocida como La Cintumbare volvió a presumir en redes sociales los costosos regalos que ha recibido, y esta vez sorprendió a sus seguidores con un obsequio de la exclusiva marca francesa Louis Vuitton.

En sus historias de Instagram, la cubana mostró un pantalón de la colección Monogram Jogging Pants, valorado en 1.570 dólares, junto a un comentario lleno de picardía.

“Me encanta. Lo bueno de estar soltera es que recibes regalos prósperos, de hombres prósperos”, aseguró a sus seguidores que están pendientes de todos sus movimientos.

La artista también compartió otro lujoso detalle: una fragancia Louis Vuitton City of Stars, acompañada de una frase llena de insinuaciones: “Put* que se respete tiene que oler rico”, dijo entre risas.

Queda claro que La Cintumbare no se han con medias tintas a la hora de presumir y sus fans celebraron su buen humor y su gusto por el lujo, mientras otros no tardaron en lanzar dardos sobre su estilo de vida y excesos.