La Cintumbare presume obsequios de Louis Vuitton: "Lo bueno de estar soltera es que recibes regalos prósperos"

La influencer cubana conocida como La Cintumbare volvió a presumir en redes sociales los costosos regalos que ha recibido, y esta vez sorprendió a sus seguidores con un obsequio de la exclusiva marca francesa Louis Vuitton.
En sus historias de Instagram, la cubana mostró un pantalón de la colección Monogram Jogging Pants, valorado en 1.570 dólares, junto a un comentario lleno de picardía.
“Me encanta. Lo bueno de estar soltera es que recibes regalos prósperos, de hombres prósperos”, aseguró a sus seguidores que están pendientes de todos sus movimientos.
La artista también compartió otro lujoso detalle: una fragancia Louis Vuitton City of Stars, acompañada de una frase llena de insinuaciones: “Put* que se respete tiene que oler rico”, dijo entre risas.
Queda claro que La Cintumbare no se han con medias tintas a la hora de presumir y sus fans celebraron su buen humor y su gusto por el lujo, mientras otros no tardaron en lanzar dardos sobre su estilo de vida y excesos.
Preguntas frecuentes sobre La Cintumbare y su estilo de vida
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué obsequios ha recibido La Cintumbare recientemente?
La Cintumbare ha recibido un pantalón de la colección Monogram Jogging Pants de Louis Vuitton y una fragancia Louis Vuitton City of Stars. Estos regalos han generado comentarios entre sus seguidores debido a su elevado valor y al estilo de vida que la influencer proyecta en redes sociales.
¿Cómo reacciona La Cintumbare a las críticas sobre su estilo de vida?
La Cintumbare adopta una postura desafiante ante las críticas, asegurando que su vida en Cuba es una elección personal y no un castigo. Ella afirma: "Vine a meter presión, no a sentirla", mostrando que no se deja afectar por las opiniones negativas y sigue disfrutando de su momento en redes sociales.
¿Qué polémicas ha protagonizado La Cintumbare en Cuba?
La Cintumbare ha sido protagonista de varias polémicas en redes sociales, desde mostrar su estilo de vida lujoso hasta responder con dureza a sus detractoras. Ha expresado su intención de mantener su progreso personal y el bienestar de su familia, mientras se enfrenta a las críticas con un tono desafiante y provocador.
¿Por qué La Cintumbare es una figura controvertida en las redes sociales?
La Cintumbare es una figura controvertida debido a su estilo de vida ostentoso, su actitud desafiante y sus comentarios provocadores en redes sociales. Ha sido objeto de opiniones divididas, generando tanto apoyo como críticas por la forma en que se expresa y maneja su imagen pública. Su deportación desde Estados Unidos a Cuba también ha sido un tema de interés y debate entre sus seguidores.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.