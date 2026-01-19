Anna Sofía vuelve a alzar su voz en TikTok: “Cuba necesita democracia y libertad para sus presos políticos”

Ver más

La influencer cubana Anna Sofía volvió a conmover las redes sociales con un nuevo video publicado en TikTok, donde pidió ayuda internacional para visibilizar la realidad que vive el pueblo cubano bajo la dictadura.

Hablando en inglés, la joven explicó que su objetivo es “mostrar al mundo cómo es la vida real en Cuba”, y denunció la falta de libertades, la represión y las duras condiciones de vida en la Isla.

“Cada día es más difícil sobrevivir. El gobierno nunca ha escuchado al pueblo, no existe la democracia. Si piensas diferente o te atreves a hablar, la Seguridad del Estado vendrá por ti”, dijo Anna Sofía, quien también recordó que en Cuba “hay más de mil presos políticos, personas inocentes cuyo único delito fue decir la verdad”.

La creadora cubana describió una situación crítica: “El pueblo no tiene comida, agua limpia, electricidad ni medicinas. Las calles están llenas de basura y la gente muere por enfermedades que ni siquiera sabe cuáles son”.

En su mensaje, responsabilizó directamente a la dictadura de “la pobreza y el sufrimiento del país”, y rechazó el doble discurso de quienes callan ante la represión.

Anna Sofía, que ha ganado una amplia audiencia en redes sociales por su tono valiente, su humor mordaz y su defensa de los derechos humanos, se ha convertido en una de las voces jóvenes más influyentes de la diáspora cubana.

En videos anteriores ha denunciado la censura, la manipulación mediática y la hipocresía del castrismo, apelando a la conciencia colectiva y al deber moral de no guardar silencio frente a la injusticia.

“Este régimen mantiene su poder a través del miedo y la mentira. Cuba necesita democracia, necesita un gobierno que realmente se preocupe por su gente”, afirmó la joven, que cerró el video con un llamado emotivo: “No soy política, solo una muchacha cubana que quiere ver a su país libre. Gracias”.