La escasez de materias primas y el colapso del sistema de producción farmacéutica han llevado a Cuba a apostar por extractos de plantas y productos naturales como alternativa para suplir medicamentos básicos.

Según informó el diario oficialista Granma, la Empresa Laboratorio de Medicamentos Líquidos Orales y Polvos (Medilip), de la provincia de Granma, amplía su línea de productos naturales y aplica nuevas tecnologías de extracción, en un intento por compensar la crisis de la industria biofarmacéutica.

El director de Medilip, Efrén Vladimir Rodríguez Lora, explicó que la estrategia busca aprovechar recursos locales ante la falta de insumos importados, mediante encadenamientos productivos con centros científicos y universidades.

En otras palabras: a falta de pan (medicamentos) no que otra que comer casabe (medicina natural), esta última muy útil pero no debe ser la única opción tratar las enfermedades.

“La entidad ha asumido un protagonismo en la producción de alternativas naturales, como repelentes y jarabes anticatarrales de cañandonga y cebolla, y ahora avanza hacia una mayor diversificación”, declaró Rodríguez.

Entre los productos fabricados por Medilip destacan jarabes de orégano, eucalipto, caña santa y aloe vera, además de melitos de vitamina C y propóleo.

También producen champús a base de aloe, manzanilla y majagua, y preparan nuevas líneas con derivados de ajo, guayaba y morera.

El laboratorio aplica métodos como el arrastre de vapor y la turbomaceración, utilizados en el estudio de varias especies vegetales, con el propósito de validar científicamente los extractos y convertirlos en una nueva línea de productos naturales avalada por la Universidad de Granma.

Aunque el discurso oficial presenta estas iniciativas como un logro científico, el giro hacia medicamentos de base vegetal refleja la profunda crisis de la industria farmacéutica cubana, afectada por la falta de divisas, la obsolescencia tecnológica y la dependencia de materias primas extranjeras.

Medilip fue reconocida durante el Día de la Ciencia Cubana como “empresa destacada” por su trabajo en desarrollo e innovación, en un contexto en el que la mayoría de los medicamentos del cuadro básico nacional continúan en falta o con distribución irregular en las farmacias del país.