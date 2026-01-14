Gobierno cubano desmiente rumores sobre el fin del beneficio aduanal para alimentos y medicinas

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba desmintió este miércoles los rumores sobre el fin del beneficio aduanal que permite importar sin impuestos alimentos, productos de aseo e insumos médicos.
La aclaración llega luego de que circularan en redes sociales versiones que daban por terminada la exención a partir del 1 de febrero.
En un mensaje publicado en su página de Facebook y replicado por el medio oficial Cubadebate, la institución aseguró que la medida continúa vigente hasta el 31 de enero de 2026.
El MFP precisó que “no se ha adoptado ninguna decisión que modifique el tratamiento tributario excepcional actualmente en vigor” y que cualquier actualización será informada a través de los medios oficiales.
Sin embargo, la nota tampoco aclara si esta norma se prorrogará o no, aunque la ciudadanía espera que ocurra pues la escasez de medicinas y alimentos persiste.
El beneficio, establecido durante la pandemia y prorrogado varias veces ante la crisis de abastecimiento, permite la entrada sin aranceles de alimentos, medicinas y artículos de higiene traídos por viajeros o enviados por paquetería, siempre que no tengan carácter comercial.
Lo más leído hoy:
El ministerio insistió en que su propósito es “facilitar el acceso de la población a bienes esenciales” en un contexto económico adverso.
El desmentido responde a informaciones publicadas por portales no oficiales como News 360, que aseguraban el cierre de la exención a partir de febrero de 2026, lo que habría encarecido de inmediato los envíos familiares y los equipajes de los viajeros.
En esos reportes se advertía que la medida implicaría “el regreso al esquema aduanero tradicional, con cobros por valor y peso”, afectando directamente a los hogares que dependen del apoyo desde el exterior.
Aunque el MFP ha reiterado que no hay cambios inmediatos, el tema genera preocupación entre los cubanos, para quienes las importaciones personales se convirtieron en una de las pocas vías para acceder a productos básicos.
La persistente escasez, los altos precios internos y la falta de transparencia en la comunicación oficial alimentan el escepticismo ante cada anuncio gubernamental.
Preguntas Frecuentes sobre el Beneficio Aduanal en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Sigue vigente el beneficio aduanal para importar alimentos y medicinas a Cuba?
Sí, el beneficio aduanal que permite la importación sin impuestos de alimentos, productos de aseo e insumos médicos sigue vigente hasta el 31 de enero de 2026. El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba desmintió rumores sobre su terminación y aclaró que cualquier cambio será comunicado oficialmente.
¿Qué productos pueden importarse sin impuestos en Cuba bajo este beneficio aduanal?
Bajo el beneficio aduanal, se pueden importar sin impuestos alimentos, artículos de aseo, medicamentos e insumos médicos. Además, se permite la entrada de plantas eléctricas, siempre que no tengan carácter comercial y estén incluidas en bultos separados del resto del equipaje.
¿Por qué existen rumores sobre la suspensión del beneficio aduanal en Cuba?
Los rumores sobre la suspensión del beneficio aduanal en Cuba surgieron en redes sociales y fueron publicados por portales no oficiales. Estos rumores indicaban que la exención terminaría el 1 de febrero de 2026, lo que el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba ha desmentido. La preocupación persiste debido a la escasez de productos básicos y la falta de comunicación clara por parte del gobierno.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a la necesidad del beneficio aduanal?
La persistente escasez de productos básicos en Cuba hace que el beneficio aduanal sea vital para la población. Este beneficio permite a los cubanos acceder a bienes esenciales que no están disponibles en el mercado interno debido a la crisis económica. La extensión de la exención arancelaria busca mitigar el impacto de la crisis económica y energética que enfrenta el país.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.