Gobierno cubano desmiente rumores sobre el fin del beneficio aduanal para alimentos y medicinas

El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba desmintió este miércoles los rumores sobre el fin del beneficio aduanal que permite importar sin impuestos alimentos, productos de aseo e insumos médicos.

La aclaración llega luego de que circularan en redes sociales versiones que daban por terminada la exención a partir del 1 de febrero.

En un mensaje publicado en su página de Facebook y replicado por el medio oficial Cubadebate, la institución aseguró que la medida continúa vigente hasta el 31 de enero de 2026.

El MFP precisó que “no se ha adoptado ninguna decisión que modifique el tratamiento tributario excepcional actualmente en vigor” y que cualquier actualización será informada a través de los medios oficiales.

Sin embargo, la nota tampoco aclara si esta norma se prorrogará o no, aunque la ciudadanía espera que ocurra pues la escasez de medicinas y alimentos persiste.

El beneficio, establecido durante la pandemia y prorrogado varias veces ante la crisis de abastecimiento, permite la entrada sin aranceles de alimentos, medicinas y artículos de higiene traídos por viajeros o enviados por paquetería, siempre que no tengan carácter comercial.

El ministerio insistió en que su propósito es “facilitar el acceso de la población a bienes esenciales” en un contexto económico adverso.

El desmentido responde a informaciones publicadas por portales no oficiales como News 360, que aseguraban el cierre de la exención a partir de febrero de 2026, lo que habría encarecido de inmediato los envíos familiares y los equipajes de los viajeros.

En esos reportes se advertía que la medida implicaría “el regreso al esquema aduanero tradicional, con cobros por valor y peso”, afectando directamente a los hogares que dependen del apoyo desde el exterior.

Aunque el MFP ha reiterado que no hay cambios inmediatos, el tema genera preocupación entre los cubanos, para quienes las importaciones personales se convirtieron en una de las pocas vías para acceder a productos básicos.

La persistente escasez, los altos precios internos y la falta de transparencia en la comunicación oficial alimentan el escepticismo ante cada anuncio gubernamental.