Irán abre contacto con EE.UU. mientras crecen las protestas y Trump evalúa una respuesta militar

Irán ha confirmado que mantiene canales de comunicación abiertos con Estados Unidos, en medio de una ola de protestas masivas, represión gubernamental y una posible respuesta militar por parte del presidente Donald Trump.

La admisión recuerda a los pasos dados por el régimen venezolano antes de su apertura forzada al diálogo con Washington tras la caída de Nicolás Maduro.

Según el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, las conversaciones con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, continúan “antes y después de las protestas”, citó la agencia de noticias Reuters.

Aunque calificó las propuestas de Washington como “incompatibles con las amenazas”, el gesto marca un cambio significativo en la postura de Teherán, que durante años evitó cualquier contacto directo con el Gobierno de Estados Unidos.

El anuncio llega en uno de los momentos más delicados para la República Islámica desde 1979.

Las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de vida, se han transformado en un clamor nacional contra el poder clerical.

La organización de derechos humanos HRANA reportó al menos 646 muertes confirmadas, incluidos 505 manifestantes y más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad.

La represión ha sido brutal, con miles de detenidos y un apagón de internet que intenta impedir la difusión de imágenes de la violencia estatal.

Sin embargo, algunos ciudadanos siguen conectándose mediante el servicio satelital Starlink, propiedad de Elon Musk.

Desde Washington, Trump advirtió que Estados Unidos “actuará” si las fuerzas iraníes vuelven a disparar contra los manifestantes.

En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró a Washington y sus aliados, que cualquier ataque contra Irán convertiría en “objetivos legítimos” las bases y barcos estadounidenses en la región.

Trump, por su parte también anunció un nuevo arancel del 25% para cualquier país que mantenga negocios con Irán, medida que eleva la presión económica sobre el régimen.

“Esta orden es definitiva y concluyente”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta en redes sociales.

China rechazó de inmediato la decisión y advirtió que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger sus intereses, mientras Turquía, Irak y Emiratos Árabes mantienen silencio.

La tensión regional ha hecho subir los precios del petróleo a su nivel más alto en siete semanas.

Al igual que en Venezuela, donde el derrumbe del régimen de Maduro abrió paso a contactos discretos con Washington, la teocracia iraní parece buscar una salida negociada a su aislamiento internacional.

Analistas coinciden en que la apertura de canales diplomáticos podría ser una señal de debilidad interna más que de voluntad real de diálogo.

En Teherán, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que el país libra “una guerra económica, psicológica, militar y terrorista” contra Estados Unidos e Israel, mientras intentaba proyectar una imagen de control total.

Sin embargo, los informes sobre divisiones internas dentro de la Guardia Revolucionaria y el creciente descontento social contradicen ese mensaje.

Trump tiene previsto reunirse esta semana con sus principales asesores para evaluar las opciones frente a Irán, entre ellas ataques cibernéticos, sanciones ampliadas o apoyo logístico a los grupos opositores dentro del país.

“La diplomacia siempre es la primera opción para el presidente”, dijo su portavoz Karoline Leavitt, aunque reconoció que las señales desde Teherán “son contradictorias”.

Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen desafiando la represión y acuden a los cementerios de Teherán para rendir homenaje a sus muertos, repitiendo las mismas consignas que piden el fin del régimen.

Lo que comenzó como una protesta económica se ha convertido en una lucha abierta contra el sistema clerical que gobierna Irán desde hace más de cuatro décadas.