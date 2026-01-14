Trump desafía a Europa: “EE. UU. tomará Groenlandia sí o sí” y Bruselas advierte del fin de la OTAN

Vídeos relacionados:

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado una tormenta diplomática tras reafirmar en redes sociales su intención de que Estados Unidos se haga con Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa.

“Soy quien SALVÓ a la OTAN”, escribió Trump en su cuenta oficial, añadiendo que “Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional; es vital para el Domo Dorado que estamos construyendo. Si no la tomamos nosotros, lo harán Rusia o China, y eso no va a pasar”.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

En un tercer mensaje, el mandatario fue aún más directo: “OTAN: ¡Díganle a Dinamarca que los saque de ahí, YA! ¡Dos trineos tirados por perros no lo lograrán! ¡Solo EE. UU. puede!”, en referencia a la supuesta presencia sinorrusa en la isla ártica.

Las declaraciones han provocado una dura reacción en Bruselas. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, advirtió este lunes que una anexión forzosa de Groenlandia “sería el fin de la OTAN”, recordando que, según el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, los países miembros tienen la obligación de asistir a cualquier Estado que sufra una agresión militar.

Sin embargo, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, evitó criticar a Trump durante una conferencia en Zagreb. El ex primer ministro neerlandés aseguró que “el presidente estadounidense está haciendo lo correcto para la OTAN al impulsar un mayor gasto en defensa”, y destacó que gracias a la presión de Washington, todos los aliados alcanzaron el 2 % del PIB en gasto militar y avanzan hacia el 3,5 %.

Lo más leído hoy:

Rutte también señaló que la OTAN debate cómo reforzar la protección en el Ártico ante el creciente interés chino y ruso en la región.

Mientras tanto, Copenhague y Washington celebran este miércoles una reunión decisiva, en la que Trump insistirá en obtener un “título de propiedad” sobre Groenlandia, un gesto que, según varios diplomáticos europeos, podría desencadenar la mayor crisis en la historia de la Alianza Atlántica.