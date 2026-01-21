Padre cubano engaña a sus hijas con un "paquete" y termina regalándoles el mejor día de sus vidas en Cuba

Un padre cubano protagonizó un emotivo reencuentro con sus hijas, a quienes engañó cariñosamente haciéndoles creer que recibirían un paquete enviado desde el exterior, sin imaginar que el verdadero “regalo” era él mismo.
Un video compartido en TikTok por el usuario @naciel.lopez ha conmovido a cientos de personas dentro y fuera de Cuba. En las imágenes se aprecia el emocionante momento en que un padre sorprende a sus hijas, quienes creían que iban a recibir un paquete enviado por él desde el extranjero.
“Las engañamos diciendo que era un paquete que le enviamos y éramos nosotros el paquete”, explicó el padre en la descripción del video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios llenos de ternura.
En el clip, grabado frente a la vivienda de las niñas, se ve el instante en que el hombre desciende de un auto y sus hijas corren hacia él gritando “¡papá!” antes de fundirse en un abrazo lleno de lágrimas y risas.
La mujer que acompaña al padre, visiblemente emocionada, presencia la escena mientras las pequeñas no sueltan a su padre ni un segundo.
El video, que rápidamente se hizo viral, ha sido calificado por muchos usuarios como una de las sorpresas más lindas vistas en redes en los últimos meses.
Lo más leído hoy:
“Qué lindo, qué alegría, Naciel. Eso es lo que más uno ama en el mundo, bendiciones”, comentó una usuaria. Otro añadió con humor: “Y yo aquí esperando la sorpresa también”.
El emotivo reencuentro refleja una realidad compartida por miles de familias cubanas separadas por la migración, que encuentran en estos gestos un consuelo y una manera de mantener vivo el vínculo con sus seres queridos pese a la distancia.
Preguntas frecuentes sobre reencuentros familiares en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se ha vuelto viral el reencuentro del padre cubano con sus hijas?
El reencuentro del padre cubano con sus hijas se ha vuelto viral porque el "regalo" fue su propia llegada, sorprendiendo a sus hijas que esperaban un paquete desde el extranjero. Este gesto ha conmovido a muchos usuarios en redes sociales, reflejando la emotividad y la realidad de muchas familias cubanas separadas por la migración.
¿Qué refleja el video del reencuentro familiar en Cuba?
El video refleja la realidad de muchas familias cubanas separadas por la migración, mostrando cómo los reencuentros familiares son momentos cargados de emoción que permiten mantener vivo el vínculo familiar a pesar de la distancia. Estos momentos se han convertido en símbolos de amor y esperanza para muchos cubanos.
¿Cómo impacta la migración en las familias cubanas según estas historias?
La migración impacta profundamente en las familias cubanas, separándolas durante años y haciendo que los reencuentros sean momentos de gran carga emocional. Las historias muestran que, a pesar de las dificultades económicas y las restricciones para viajar, el amor y el deseo de reunirse con los seres queridos siguen siendo fuertes.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.