Padre cubano engaña a sus hijas con un "paquete" y termina regalándoles el mejor día de sus vidas en Cuba

Un padre cubano protagonizó un emotivo reencuentro con sus hijas, a quienes engañó cariñosamente haciéndoles creer que recibirían un paquete enviado desde el exterior, sin imaginar que el verdadero “regalo” era él mismo.

Un video compartido en TikTok por el usuario @naciel.lopez ha conmovido a cientos de personas dentro y fuera de Cuba. En las imágenes se aprecia el emocionante momento en que un padre sorprende a sus hijas, quienes creían que iban a recibir un paquete enviado por él desde el extranjero.

“Las engañamos diciendo que era un paquete que le enviamos y éramos nosotros el paquete”, explicó el padre en la descripción del video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios llenos de ternura.

En el clip, grabado frente a la vivienda de las niñas, se ve el instante en que el hombre desciende de un auto y sus hijas corren hacia él gritando “¡papá!” antes de fundirse en un abrazo lleno de lágrimas y risas.

La mujer que acompaña al padre, visiblemente emocionada, presencia la escena mientras las pequeñas no sueltan a su padre ni un segundo.

El video, que rápidamente se hizo viral, ha sido calificado por muchos usuarios como una de las sorpresas más lindas vistas en redes en los últimos meses.

“Qué lindo, qué alegría, Naciel. Eso es lo que más uno ama en el mundo, bendiciones”, comentó una usuaria. Otro añadió con humor: “Y yo aquí esperando la sorpresa también”.

El emotivo reencuentro refleja una realidad compartida por miles de familias cubanas separadas por la migración, que encuentran en estos gestos un consuelo y una manera de mantener vivo el vínculo con sus seres queridos pese a la distancia.