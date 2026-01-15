El padre llegó sin avisar y la desgarradora reacción del niño hizo llorar a todos en Cuba

Ver más

Un tierno video compartido en TikTok ha emocionado a cientos de usuarios al mostrar el momento en que un padre sorprende a su hijo en Cuba tras años de separación.

En las imágenes, publicadas por el usuario @juliocesarlazofle, se ve al hombre acercarse al niño sin que este se dé cuenta. Al girarse y reconocerlo, el pequeño grita con todas sus fuerzas “¡Papi!” y corre a abrazarlo mientras ambos rompen a llorar.

El emotivo encuentro ha generado una ola de comentarios de apoyo y lágrimas entre los internautas.

“Yo aquí llorando, pero esta vez por personas que conozco, me alegro mucho”, escribió una usuaria. “Wowwwwww, me has hecho llorar”, comentó otra.

“Dios mío, qué grande está ya, por Dios”, añadió un seguidor, mientras muchos celebraban la posibilidad del reencuentro familiar.

“Qué lindo encuentro, Dios permita que puedan estar juntos”, expresó otro usuario.

El autor del video también recibió decenas de mensajes de aliento: “Bendiciones, hermano, cumpliste el sueño que tenemos muchos”, resumió uno de los comentarios más repetidos.

El clip ha circulado rápidamente en redes sociales, donde los cubanos suelen compartir historias de reencuentros familiares marcadas por la distancia y la emigración.

En medio de una crisis que ha separado a miles de familias, este momento de amor y ternura se ha convertido en símbolo de esperanza para muchos.