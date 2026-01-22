¡Peligro en Caibarién! Se escapa un cocodrilo del zoológico y piden no acercarse al animal

Vídeos relacionados:
Las autoridades del municipio de Caibarién, en Villa Clara, informaron sobre la fuga de un cocodrilo del zoológico local, un hecho que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.
El periodista Henry Omar Pérez informó en Facebook que el reptil logró escapar tras aprovechar una grieta en la cerca perimetral del recinto. De inmediato, los empleados del zoológico iniciaron un operativo de búsqueda, con el apoyo de las autoridades locales, para localizar al animal.
Los especialistas estiman que, por la hora aproximada en que ocurrió la fuga, el cocodrilo podría encontrarse aún dentro de las áreas del zoológico.
Sin embargo, han emitido un llamado de alerta a la población para que evite acercarse al animal en caso de avistarlo y comunique cualquier información al gobierno municipal o a la administración del zoológico.
Vecinos de Caibarién expresaron su preocupación en redes sociales, destacando la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad del zoológico y la calidad de vida de los animales que allí se encuentran.
Algunos usuarios señalaron que las instalaciones del parque presentan un deterioro visible, mientras otros lamentaron que “los animales vivan en condiciones precarias” y que “algo así era cuestión de tiempo”.
En mayo de 2024, un mono se escapó del zoológico de Caibarién y tuvo a los vecinos en tensión. El gobierno tuvo que pedir la intervención de los soldados boinas negras para lograr capturar al animal que mostraba signos de agresividad y de tener hambre, porque robó comida en distintos balcones de apartamentos en la zona.
La búsqueda del cocodrilo este jueves continúa. Las autoridades piden a la población mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y evitar propagar rumores no verificados. Hasta el momento, no han confirmado que el animal haya sido capturado.
