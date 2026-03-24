Díaz-Canel celebra el Granma 2.0 en medio de apagones de hasta 20 horas en Cuba

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel publicó este martes un mensaje en la red social X, en el que se declaró "emocionado" por la llegada a La Habana de una embarcación bautizada como "Granma 2.0", parte del llamado Convoy Nuestra América, una iniciativa de activistas de izquierda internacional que transportó ayuda humanitaria desde México a Cuba.

El barco, cuyo nombre oficial es "Maguro" —visible en el casco con número de registro 31012100233—, zarpó desde el puerto de Chelem, Yucatán, entre el 20 y el 21 de marzo con entre 25 y 40 activistas de más de 30 países a bordo, transportando entre 20 y 30 toneladas de alimentos, medicamentos, paneles solares y equipos tecnológicos.

En su publicación, Díaz-Canel escribió: "En la Isla los recibimos con gratitud profunda, esa que crece ante la treintena de hermanos de once naciones que, desde México, han llegado a La Habana para sumarse al #ConvoyNuestraAmérica. Emociona que la embarcación haya sido bautizada como 'Granma 2.0'. Gracias."

El nombre evoca al yate Granma original, con el que Fidel Castro y 81 expedicionarios partieron clandestinamente desde Tuxpan, México, el 25 de noviembre de 1956, para iniciar la guerrilla que culminó con el triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959. A bordo viajaban figuras como el Che Guevara, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos.

Leticia Martínez, jefa de prensa de Díaz-Canel, también celebró el evento en redes sociales, calificándolo como "lo más hermoso que veremos hoy" y describiendo la llegada como la de "la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria".

Sin embargo, la imagen que compartió mostraba una sola embarcación, y el nombre visible en el casco era "Maguro", no "Granma 2.0". Usuarios cubanos no tardaron en señalar la contradicción: "¿Y la flotilla? Flotilla por definición es una flota compuesta de buques y ahí vemos un solo barquito", escribió uno de ellos.

El coordinador del convoy, el activista brasileño Thiago Ávila —conocido por haber sido detenido por Israel en dos ocasiones durante flotillas hacia Gaza junto a Greta Thunberg—, calificó la acción como "un acto de retribución histórica" y gritó consignas como "Pa' lo que sea, Fidel" a su llegada. La gobernadora de La Habana, Yanet Hernández, recibió a los expedicionarios.

La iniciativa generó un fuerte rechazo entre analistas y cubanos en redes sociales. El cineasta egipcio Basel Ramsis Labib, quien participó en la flotilla a Gaza, fue contundente: "Llamar a uno de los barcos con el nombre de 'Granma 2.0' no es un saludo a los cubanos", sino más bien una fantasía infantil para mostrar que son iguales a los que integraron el Granma original, que sí fueron valientes y revolucionarios.

La investigadora Elaine Acosta, del Cuban Research Institute de la Florida International University, calificó el convoy de "maniobra política" y advirtió sobre el riesgo de que la ayuda sea desviada a tiendas dolarizadas, dado que será distribuida por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo vinculado al régimen.

Usuarios cubanos en redes fueron más directos: "Se van de turismo revolucionario en un barquito" y "Estos patéticos le llamaron Granma 2.0 a esta lancha con cuatro cosas para seguir manteniendo la miseria del cubano".

El convoy llega mientras Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas, con déficits eléctricos superiores a 1.800 MW, apagones de entre 8 y 20 horas diarias y una contracción económica acumulada del 23% desde 2019. De hecho, los propios expedicionarios vivieron en carne propia la realidad cubana cuando un apagón general los sorprendió durante su tour ideológico.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció un nuevo envío de ayuda humanitaria a la Isla, declarando: "Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria". Con esto, México acumula al menos cinco barcos y más de 2.000 toneladas de suministros enviados desde febrero de 2026.