El regreso silencioso del “cambio de régimen”: Cuba, Venezuela e Irán en la nueva estrategia de Washington

Imagen de referencia crfeada con Inteligencia Artificial Foto © CiberCuba / ChatGPT

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Durante años, la idea de promover cambios de régimen desde Washington quedó asociada a los fracasos de Irak y Afganistán. El término desapareció del discurso oficial y pasó a ser casi un tabú dentro de la política exterior estadounidense.

Sin embargo, los acontecimientos recientes en Cuba, Venezuela e Irán sugieren que esa lógica no solo sigue vigente, sino que ha sido reformulada bajo una estrategia más discreta en las formas, pero igual de ambiciosa.

La diferencia fundamental no está en el objetivo, sino en el método. A comienzos del siglo XXI, el cambio de régimen implicaba intervenciones militares directas, ocupaciones prolongadas y procesos de reconstrucción estatal.

Hoy, en cambio, la administración de Donald Trump apuesta por una versión más pragmática y menos costosa: una combinación de presión económica, aislamiento internacional y aprovechamiento de las crisis internas para forzar transformaciones políticas sin desplegar grandes contingentes militares.

En este nuevo enfoque, Venezuela ocupa un lugar central. Durante años, Estados Unidos intentó debilitar al chavismo mediante sanciones y presión diplomática, pero los acontecimientos recientes marcaron un punto de inflexión.

La salida de Nicolás Maduro del poder tras una intervención liderada por Estados Unidos ha transformado lo que era un objetivo estratégico en un hecho consumado. El país entra ahora en una fase incierta: la incógnita ya no es si el régimen puede caer, sino qué tipo de sistema emergerá y si será capaz de estabilizarse.

Cuba representa un escenario distinto, pero clave para entender esta estrategia. La isla atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, resultado de décadas de mala gestión económica, control estatal y falta de libertades, en un contexto de creciente presión internacional.

Washington ha intensificado el aislamiento del régimen, especialmente en el ámbito energético, mientras explora contactos con actores dentro del propio sistema cubano para abrir posibles vías de negociación.

La lógica parece clara: aumentar la presión hasta forzar cambios, pero evitando un colapso descontrolado que genere mayor inestabilidad. Más que una caída abrupta, se busca una transformación progresiva desde dentro con apertura a la participación del exilio y el capital internacional.

El caso de Irán introduce un matiz estratégico. A diferencia de Cuba y Venezuela, Estados Unidos no plantea de forma explícita un cambio de régimen inmediato. La prioridad sigue siendo contener el programa nuclear iraní y limitar su influencia en Oriente Medio.

No obstante, la intensidad de la presión económica y la confrontación indirecta indican que el debilitamiento del sistema forma parte del cálculo. En ese contexto, un eventual cambio político no es el objetivo declarado, pero sí una posibilidad latente.

Lejos de ser escenarios aislados, estos tres casos reflejan una misma visión del entorno internacional.

La administración Trump parece asumir que el mundo ha entrado en una etapa de competencia abierta entre potencias, donde la estabilidad deja de ser el eje principal y la influencia geopolítica recupera protagonismo.

En este marco, los regímenes considerados adversarios no se gestionan: se presionan, se debilitan y, si las condiciones lo permiten, se transforman.

Lo que emerge no es un regreso al intervencionismo clásico, sino la adaptación de una vieja estrategia a nuevas circunstancias.

El cambio de régimen sigue siendo una herramienta de la política exterior estadounidense, pero ahora se aplica con métodos más indirectos, selectivos y, en apariencia, más eficaces. Menos invasiones, más presión; menos retórica ideológica, más cálculo estratégico.

Cuba, Venezuela e Irán no son solo tres crisis distintas. Son, en conjunto, la expresión de una misma tendencia: el retorno silencioso de una política que nunca desapareció, pero que hoy vuelve a ocupar un lugar central, aunque con un rostro diferente.