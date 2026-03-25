Cubana residente en Italia dice que moriría por defender al régimen: “Si llegan las bombas, bienvenida sea la muerte”

Una cubana residente en Italia y vinculada a grupos de apoyo al régimen afirmó que está dispuesta a morir en defensa de Cuba en caso de un eventual ataque, según un video difundido en sus redes sociales desde La Habana.

Se trata de Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI), quien realizó las declaraciones durante una transmisión en vivo mientras participaba en actividades del denominado convoy solidario “Nuestra América”.

En el video, Galano reaccionó a versiones que circulaban en redes sobre un supuesto escenario de ataques contra la isla y expresó su disposición a permanecer en el país incluso en esas circunstancias.

“Si llegaran las bombas y me tocara morir aquí en mi patria, defendiendo mi patria, bienvenida sea la muerte”, afirmó.

La activista también aseguró que, de producirse un conflicto, se sumaría a la defensa armada del país.

“Yo también me uniré a mi pueblo y pediré también mi fusil”, dijo.

Sus declaraciones se suman a otras realizadas durante un encuentro oficial con Miguel Díaz-Canel, donde pidió que se les entreguen fusiles AKM a los cubanos en el exterior afines al Gobierno para defender el sistema.

Galano afirmó que hablaba en nombre de cubanos residentes fuera de la isla que respaldan al régimen, y defendió las acciones del convoy, que según dijo ha trasladado insumos médicos como parte de su apoyo.

El grupo “Nuestra América” reúne a activistas y organizaciones extranjeras y emigrados cubanos que mantienen una postura favorable al Gobierno y participan en iniciativas de respaldo en medio de la crisis que atraviesa el país.

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente tensión y dificultades internas en Cuba, marcado por apagones, escasez de alimentos y deterioro de los servicios básicos, lo que ha generado posiciones encontradas tanto dentro como fuera de la isla.