"Grande o pequeña es nuestra": Cubana en Italia cuenta cómo su pareja logró comprar casa con menos de tres años de residencia

Una cubana residente en el Valle de Aosta, al norte de Italia, explicó en TikTok cómo su pareja consiguió comprar una casa en ese país pese a llevar menos de tres años residiendo allí y sin ser ciudadano italiano.

La joven, conocida en redes como @ely_china, publicó varios videos entre finales de diciembre y enero donde narra los pasos que siguieron y las condiciones que el banco evaluó para aprobar el préstamo.

En el primer video, del 28 de diciembre, afirmó que “comprarse una casa en Italia siendo extranjero, siendo cubano, siendo del país que tú seas” es posible si se cumplen ciertos requisitos. Contó que su pareja obtuvo el préstamo antes de cumplir tres años de residencia y que pagan “350 euros” mensuales por la vivienda, un pequeño monolocal en una zona turística.

Explicó que “aquí en Italia es fundamental, superimportante tener un contrato de trabajo a tiempo indeterminado”, y precisó que “no significa que no te vayan a botar en algún momento, pero es menos probable o por lo menos no es tan fácil”.

Añadió que la ley italiana ofrece facilidades a las personas jóvenes que compran su primera casa. “Si tienes menos de 36 años, y es tu primera casa, puedes pedir 100 por ciento del mutuo”, dijo, aunque aclaró que los gastos notariales y de traspaso deben pagarse aparte.

Según relató, la banca solicita revisar los extractos de cuenta y comprobar que los ingresos permiten cubrir la cuota mensual del préstamo —a la que llamó “rata”—. En su caso, precisó que pidieron “el 100 por ciento del mutuo” y que el banco tardó unos 15 días en dar respuesta.

Ely también explicó que, para quienes no tengan contrato a tiempo indeterminado, “tienen que tener al menos un garante”, es decir, una persona que se responsabilice de pagar la deuda si el titular deja de hacerlo.

En un segundo video, publicado el 29 de diciembre, respondió a críticas sobre la compra. “Lo peor que hicimos que si la deberíamos alquilar, que si es muy pequeña, que esto no es una inversión”, citó sobre los comentarios que recibió. Aclaró que la vivienda fue adquirida como inversión y no necesariamente para vivir allí: “La casa no fue adquirida con el objetivo de quedarnos a vivir en ella, obviamente sí es una inversión. Tenemos planes con ella, sobre todo aprovechando el hecho, repito, que vivimos en una zona muy turística”.

En un nuevo video, publicado hace tres días, profundizó en los motivos por los que el banco aprobó el crédito. Dijo que su pareja, aunque no es ciudadano italiano, contaba con un permiso de residencia de largo plazo, lo que le permitió ser considerado “sujeto financiable”.

“Si tú llevas tres años y puedes demostrar ingresos constantes en Italia, el banco considera que el riesgo de impago es bajo, independientemente de tu pasaporte”, explicó. También mencionó que los bancos en el Valle de Aosta “suelen conocer muy bien el mercado inmobiliario que existe aquí”, lo que facilita que otorguen créditos por tratarse de una zona turística.

La cubana destacó además que “es más importante tener un contrato de trabajo a tiempo indeterminado que la propia ciudadanía”.

Su serie de videos desató un amplio intercambio de opiniones entre usuarios, especialmente cubanos residentes en Italia. Algunos agradecieron la información y compartieron sus propias experiencias con el sistema bancario; otros pusieron en duda la facilidad del proceso.

Entre los comentarios puede leerse uno que señala que la aprobación del crédito “se debe a que viven en el Valle de Aosta, una región autónoma de estatuto especial”, mientras otro asegura que “no es fácil” conseguir una casa y valora su esfuerzo.

Ante quienes restaron mérito a la compra, la creadora respondió con humor: “Logro es tenerla en Cuba”.

Su testimonio, centrado en la experiencia de su pareja y en las particularidades del sistema italiano, ha despertado el interés de otros migrantes que buscan información sobre cómo acceder a una vivienda en Italia.