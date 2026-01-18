Embajada de Italia en La Habana anuncia cierre temporal del consulado en marzo

Vista de la entrada de la Embajada de Italia en La Habana.

La Embajada de Italia en La Habana informó en Facebook que su Oficina Consular permanecerá cerrada al público los días 16 y 17 de marzo de 2026, una decisión que afecta directamente a cubanos que dependen de estos trámites para viajar, regularizar su estatus o avanzar en procesos de ciudadanía.

Según el comunicado oficial, el cierre se debe a una actualización extraordinaria de los sistemas informáticos. Durante esas dos jornadas no se prestarán servicios consulares habituales como la emisión de pasaportes, trámites de ciudadanía italiana, inscripciones en el AIRE, ni legalizaciones de documentos.

La única excepción será la Oficina de Visados, que continuará funcionando con normalidad, respetando su horario habitual y las citas previamente confirmadas. Esta aclaración resulta clave para quienes tienen planes de viaje o procesos migratorios en curso y temían una paralización total.

Las ventanillas del consulado reabrirán de manera regular el miércoles 18 de marzo de 2026, de acuerdo con la nota difundida por la sede diplomática italiana en la capital cubana, que también ofreció disculpas por las molestias que esta suspensión pueda ocasionar.

En un contexto marcado por la migración, la búsqueda de oportunidades fuera de la isla y la alta demanda de trámites consulares, cualquier interrupción genera incertidumbre y tensión entre los solicitantes.

Para muchos cubanos, una cita perdida o un trámite aplazado puede significar retrasar proyectos personales, reunificaciones familiares o salidas del país largamente esperadas.