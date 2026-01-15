Detienen a cubano en Italia tras robar a una turista y tratar de usar su tarjeta bancaria

Vídeos relacionados:

Un cubano de 32 años fue detenido el pasado viernes 9 de enero en Milán luego de robar la cartera de una mujer a bordo de un tranvía y tratar de retirar dinero con su tarjeta bancaria apenas minutos después.

El hecho ocurrió a plena luz del día y bajo la mirada atenta de la policía, que ya lo tenía en la mira por su comportamiento sospechoso, según informaron medios locales italianos.

De acuerdo con Milano Today, el arresto se produjo alrededor de las 5:10 de la tarde en la zona de Piazza V Giornate, cuando agentes de la sexta sección de la Brigada Móvil seguían discretamente al hombre mientras observaba con insistencia los bolsos de los pasajeros del tranvía número 9.

En medio del trayecto, el cubano se colocó junto a una mujer que llevaba su bolso sobre el regazo y, usando su mochila como escudo, logró sustraerle la cartera sin que la víctima lo notara.

Tras bajarse en la siguiente parada, el hombre se dirigió rápidamente a una sucursal bancaria en la esquina de Viale Piave y Nino Bixio, donde intentó retirar efectivo con una tarjeta de débito que había encontrado dentro de la cartera robada.

Sin embargo, no llegó lejos. Los agentes, que habían presenciado toda la secuencia, lo interceptaron en el lugar y procedieron a su detención. La cartera fue recuperada y devuelta a la mujer.

El cubano, que tenía antecedentes penales, fue denunciado por hurto agravado y uso indebido de tarjetas de crédito, según detalló Pop Il Giornale Popolare, que subrayó la rapidez con la que actuaron las autoridades tras confirmar el intento de uso fraudulento de la tarjeta.

La detención forma parte de un operativo más amplio de la policía milanesa para combatir el carterismo en zonas turísticas y medios de transporte público, un problema recurrente en la ciudad.