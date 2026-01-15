Detienen a cubano en Italia tras robar a una turista y tratar de usar su tarjeta bancaria

Vídeos relacionados:
Un cubano de 32 años fue detenido el pasado viernes 9 de enero en Milán luego de robar la cartera de una mujer a bordo de un tranvía y tratar de retirar dinero con su tarjeta bancaria apenas minutos después.
El hecho ocurrió a plena luz del día y bajo la mirada atenta de la policía, que ya lo tenía en la mira por su comportamiento sospechoso, según informaron medios locales italianos.
De acuerdo con Milano Today, el arresto se produjo alrededor de las 5:10 de la tarde en la zona de Piazza V Giornate, cuando agentes de la sexta sección de la Brigada Móvil seguían discretamente al hombre mientras observaba con insistencia los bolsos de los pasajeros del tranvía número 9.
En medio del trayecto, el cubano se colocó junto a una mujer que llevaba su bolso sobre el regazo y, usando su mochila como escudo, logró sustraerle la cartera sin que la víctima lo notara.
Tras bajarse en la siguiente parada, el hombre se dirigió rápidamente a una sucursal bancaria en la esquina de Viale Piave y Nino Bixio, donde intentó retirar efectivo con una tarjeta de débito que había encontrado dentro de la cartera robada.
Sin embargo, no llegó lejos. Los agentes, que habían presenciado toda la secuencia, lo interceptaron en el lugar y procedieron a su detención. La cartera fue recuperada y devuelta a la mujer.
Lo más leído hoy:
El cubano, que tenía antecedentes penales, fue denunciado por hurto agravado y uso indebido de tarjetas de crédito, según detalló Pop Il Giornale Popolare, que subrayó la rapidez con la que actuaron las autoridades tras confirmar el intento de uso fraudulento de la tarjeta.
La detención forma parte de un operativo más amplio de la policía milanesa para combatir el carterismo en zonas turísticas y medios de transporte público, un problema recurrente en la ciudad.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de robos cometidos por cubanos en Italia
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fue detenido el cubano en Milán?
El cubano fue detenido por robar la cartera de una mujer en un tranvía y tratar de retirar dinero con su tarjeta bancaria minutos después. La policía, que ya lo estaba vigilando debido a su comportamiento sospechoso, lo arrestó rápidamente tras el intento de uso fraudulento de la tarjeta.
¿Qué cargos enfrenta el detenido en Milán?
El detenido enfrenta cargos de hurto agravado y uso indebido de tarjetas de crédito. Su arresto se produjo como parte de un operativo más amplio de la policía milanesa para combatir el carterismo en zonas turísticas y medios de transporte público.
¿Hay un aumento de delitos cometidos por cubanos en Italia?
Según los reportes, se ha observado un incremento en los robos cometidos por ciudadanos cubanos en varias ciudades de Italia, incluidos Milán y Roma. Estos delitos van desde carterismo hasta robos en tiendas, y han llevado a las autoridades a intensificar sus operativos para controlar la situación.
¿Qué medidas están tomando las autoridades italianas contra el carterismo?
Las autoridades italianas han implementado operativos especiales en zonas turísticas y en medios de transporte público para combatir el carterismo. Estos operativos han resultado en múltiples arrestos de individuos sospechosos de llevar a cabo estos delitos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.