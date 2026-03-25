Exilio cubano ovaciona a Marco Rubio como posible presidente en 2028

El exilio cubano reunido en el “Free Cuba Rally” en Hialeah reaccionó con aplausos este martes a la propuesta de impulsar a Marco Rubio como candidato presidencial para 2028.
Durante su intervención, la senadora estatal cubanoamericana Ileana García planteó abiertamente la posibilidad de que el actual secretario de Estado aspire a la presidencia de Estados Unidos, lo que provocó una ovación entre los asistentes.
“Marquito Rubio para presidente 2028”, expresó desde la tarima, seguido por coros de “Rubio” entre el público presente en el evento.
La legisladora destacó el papel de Rubio en la política estadounidense y su conocimiento de la realidad cubana, en un contexto en el que el exilio mantiene altas expectativas sobre el futuro de la isla.
El momento estuvo acompañado por consignas de apoyo al presidente Donald Trump, en una muestra del respaldo de parte del exilio a su administración y a su postura frente al régimen cubano.
El rally, celebrado en el Milander Park, reunió a líderes políticos, activistas y artistas en una jornada centrada en el reclamo de libertad para Cuba y en el impulso de acciones políticas desde Estados Unidos.
La reacción del público reflejó el apoyo de un sector de la comunidad cubana en el sur de Florida a figuras como Rubio, a quien ven como una posible pieza clave en el escenario político de los próximos años.
Preguntas frecuentes sobre el papel de Marco Rubio y el exilio cubano
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¿Por qué el exilio cubano apoya a Marco Rubio como posible candidato presidencial en 2028?
El exilio cubano ve en Marco Rubio una figura política clave debido a su conocimiento de la realidad cubana y su papel activo en la política estadounidense, especialmente en temas relacionados con Cuba. Rubio, como secretario de Estado y senador por Florida, ha mantenido una postura firme contra el régimen cubano, lo que le ha ganado el apoyo de esta comunidad.
¿Qué importancia tiene el "Free Cuba Rally" celebrado en Hialeah?
El "Free Cuba Rally" es un evento significativo que reúne a líderes políticos, activistas y artistas para expresar solidaridad con el pueblo cubano y exigir el fin del régimen comunista en la isla. Celebrado en Hialeah, un centro simbólico del exilio cubano, el rally busca visibilizar la crisis en Cuba y mantener la presión internacional sobre el régimen.
¿Cuál es la postura de Donald Trump respecto a Marco Rubio y la política hacia Cuba?
Donald Trump ha elogiado repetidamente a Marco Rubio por su papel en la administración y ha dejado abierta la posibilidad de que Rubio aspire a la presidencia de Estados Unidos en 2028. En cuanto a la política hacia Cuba, Trump ha adoptado una línea dura, respaldada por Rubio, que incluye sanciones y presión internacional para provocar un cambio político en la isla.
¿Qué impacto tiene la figura de Marco Rubio en la comunidad cubanoamericana en Florida?
Marco Rubio es una figura influyente dentro de la comunidad cubanoamericana en Florida, donde ha sido senador y ahora secretario de Estado. Su postura anticomunista y sus esfuerzos por impulsar cambios en Cuba lo han consolidado como un líder político relevante para el exilio cubano, que ve en él una representación de sus intereses y aspiraciones.
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