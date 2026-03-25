Exilio cubano ovaciona a Marco Rubio como posible presidente en 2028

El exilio cubano reunido en el “Free Cuba Rally” en Hialeah reaccionó con aplausos este martes a la propuesta de impulsar a Marco Rubio como candidato presidencial para 2028.

Durante su intervención, la senadora estatal cubanoamericana Ileana García planteó abiertamente la posibilidad de que el actual secretario de Estado aspire a la presidencia de Estados Unidos, lo que provocó una ovación entre los asistentes.

“Marquito Rubio para presidente 2028”, expresó desde la tarima, seguido por coros de “Rubio” entre el público presente en el evento.

La legisladora destacó el papel de Rubio en la política estadounidense y su conocimiento de la realidad cubana, en un contexto en el que el exilio mantiene altas expectativas sobre el futuro de la isla.

El momento estuvo acompañado por consignas de apoyo al presidente Donald Trump, en una muestra del respaldo de parte del exilio a su administración y a su postura frente al régimen cubano.

El rally, celebrado en el Milander Park, reunió a líderes políticos, activistas y artistas en una jornada centrada en el reclamo de libertad para Cuba y en el impulso de acciones políticas desde Estados Unidos.

La reacción del público reflejó el apoyo de un sector de la comunidad cubana en el sur de Florida a figuras como Rubio, a quien ven como una posible pieza clave en el escenario político de los próximos años.