Cubana residente en Italia: quienes quieren cerrar hoteles en la isla “no aman al pueblo”

Una cubana residente en Italia y vinculada a grupos de apoyo al régimen criticó a quienes piden el cierre de hoteles en Cuba, al asegurar que esas posturas reflejan una falta de compromiso con la población de la isla.

Se trata de Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI), quien hizo las declaraciones en un video transmitido desde La Habana, donde participa en actividades del convoy solidario “Nuestra América”.

En su video, Galano cuestionó directamente a quienes promueven el fin del turismo en Cuba y defendió el funcionamiento de los hoteles en medio de la crisis.

“Ustedes que piden que cierren los hoteles… ustedes lo que no aman a su pueblo”, afirmó.

La activista sostuvo que las instalaciones hoteleras siguen operando pese a las dificultades y aseguró que estas permiten acoger a visitantes y generar ingresos en el país.

En ese contexto, rechazó las críticas hacia quienes participan en iniciativas de apoyo desde el exterior.

Asimismo, insistió en que los integrantes del convoy cubren sus propios gastos durante su estancia en la isla y defendió su presencia como una forma de contribuir económicamente en medio de las dificultades.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte deterioro económico en Cuba, donde amplios sectores de la población enfrentan escasez de alimentos, apagones prolongados y limitaciones en servicios básicos, mientras el sector turístico sigue siendo priorizado por el Gobierno.

Galano también generó polémica por otras declaraciones. En el mismo video difundido en redes sociales, afirmó que estaría dispuesta a morir en defensa del país si ocurriera un ataque.

“Si llegaran las bombas y me tocara morir aquí en mi patria, bienvenida sea la muerte”, expresó.

Además, durante un encuentro oficial con Miguel Díaz-Canel, pidió que se les facilite acceso a fusiles para defender el sistema, en una muestra de respaldo explícito al régimen desde sectores de la emigración afines al Gobierno.