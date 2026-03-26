Una cubana residente en Italia y vinculada a grupos de apoyo al régimen criticó a quienes piden el cierre de hoteles en Cuba, al asegurar que esas posturas reflejan una falta de compromiso con la población de la isla.
Se trata de Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI), quien hizo las declaraciones en un video transmitido desde La Habana, donde participa en actividades del convoy solidario “Nuestra América”.
En su video, Galano cuestionó directamente a quienes promueven el fin del turismo en Cuba y defendió el funcionamiento de los hoteles en medio de la crisis.
“Ustedes que piden que cierren los hoteles… ustedes lo que no aman a su pueblo”, afirmó.
La activista sostuvo que las instalaciones hoteleras siguen operando pese a las dificultades y aseguró que estas permiten acoger a visitantes y generar ingresos en el país.
En ese contexto, rechazó las críticas hacia quienes participan en iniciativas de apoyo desde el exterior.
Asimismo, insistió en que los integrantes del convoy cubren sus propios gastos durante su estancia en la isla y defendió su presencia como una forma de contribuir económicamente en medio de las dificultades.
Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte deterioro económico en Cuba, donde amplios sectores de la población enfrentan escasez de alimentos, apagones prolongados y limitaciones en servicios básicos, mientras el sector turístico sigue siendo priorizado por el Gobierno.
Galano también generó polémica por otras declaraciones. En el mismo video difundido en redes sociales, afirmó que estaría dispuesta a morir en defensa del país si ocurriera un ataque.
“Si llegaran las bombas y me tocara morir aquí en mi patria, bienvenida sea la muerte”, expresó.
Además, durante un encuentro oficial con Miguel Díaz-Canel, pidió que se les facilite acceso a fusiles para defender el sistema, en una muestra de respaldo explícito al régimen desde sectores de la emigración afines al Gobierno.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y el turismo
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¿Por qué Ada Galano critica a quienes piden el cierre de hoteles en Cuba?
Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI), sostiene que cerrar los hoteles en Cuba refleja una falta de compromiso con el pueblo cubano. Ella defiende que las instalaciones hoteleras generan ingresos y permiten acoger visitantes, lo cual es crucial en medio de la crisis económica que enfrenta el país.
¿Cuál es la postura de Ada Galano respecto a la defensa del régimen cubano?
Ada Galano ha declarado que estaría dispuesta a defender al régimen cubano incluso con su vida, en caso de un ataque al país. Ha expresado su disposición a morir por Cuba y ha pedido acceso a armas para tal defensa, mostrando un respaldo explícito al régimen desde la emigración.
¿Cómo afecta la crisis económica en Cuba al sector turístico?
La crisis económica en Cuba ha provocado una escasez de recursos básicos y apagones, pero el sector turístico sigue siendo una prioridad para el gobierno. Esto ha generado críticas debido al contraste entre el lujo en los hoteles y la precariedad que enfrenta la población local, lo que incrementa el malestar social.
¿Qué recomendaciones se dan a los turistas que planean visitar Cuba actualmente?
Para los turistas que planean visitar Cuba, se recomienda llevar efectivo, medicamentos, repelente de mosquitos, linternas y cargadores portátiles. Esto se debe a los apagones frecuentes y la falta de recursos básicos en el país, que pueden afectar la experiencia de viaje.
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