Díaz-Canel asegura que EE.UU. le teme al ejemplo de Cuba: "No los entorpecemos en nada"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos le “teme al ejemplo de Cuba” y aseguró que la isla “no entorpece en nada” la vida del país norteamericano.

"Lo único que puede afectar a Estados Unidos, lo único por lo que nos puede ver con esa rabia, es por su pensamiento prepotente, hegemónico, de dominación. Y lo otro, por el temor al ejemplo de Cuba", dijo Díaz-Canel.

Sus declaraciones fueron en una entrevista con el político español Pablo Iglesias, durante su visita a La Habana en marzo de 2026, como miembro del Convoy Nuestra América.

Díaz-Canel insistió en que Cuba no representa una amenaza para Washington, pese a décadas de tensiones políticas. “Nosotros no somos una amenaza para nadie”, dijo.

El mandatario defendió el carácter “pacífico, solidario” del pueblo cubano y centró parte de su intervención en criticar las sanciones estadounidenses, especialmente aquellas que afectan a empresarios europeos con intereses en Cuba.

Díaz-Canel mencionó las presiones que han enfrentado compañías españolas que operan en La Habana, incluyendo restricciones a sus propietarios para viajar a Estados Unidos.

En ese sentido, señaló el caso del sistema de autorización de viaje conocido como ESTA. Díaz-Canel explicó que los ciudadanos europeos que visitan Cuba podrían enfrentar limitaciones para entrar posteriormente a territorio estadounidense y, a su juicio, esa medida evidencia el alcance extraterritorial de las sanciones.

“No se lo hacen a más nadie en el mundo. ¿Por qué tiene que ser Cuba?”, cuestionó.

El gobernante cubano sostuvo además que la verdadera razón detrás de la política de Washington no es la seguridad, sino “el temor al ejemplo de Cuba” y una visión “hegemónica” de Estados Unidos. “Nosotros no entorpecemos para nada la vida de Estados Unidos”, reiteró.

Sus declaraciones contrastan con la profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba, marcada por escasez de alimentos, apagones frecuentes y un éxodo migratorio sin precedentes.

Mientras el discurso oficial insiste en la resistencia frente a presiones externas, millones de cubanos enfrentan a diario las consecuencias de un modelo político represivo que no logra ofrecer soluciones efectivas a las necesidades básicas de la población.

Las palabras de Díaz-Canel se producen en un contexto de creciente presión internacional y cuestionamientos internos sobre la gestión del régimen y en medio de diálogos con Estados Unidos, para una posible transición política en Cuba.