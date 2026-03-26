Desgarrador adiós de jóvenes cubanos al salir de Cuba: “¿Qué otra opción nos dejaron?”

Cantante Axere se fue de Cuba y la influencer Aprendedora Jeje también

Videos de despedida publicados en redes sociales documentan con crudeza el éxodo de una generación de jóvenes cubanos que abandona la isla no por elección, sino empujada por la desesperanza.

En lo que va de marzo de 2026, varias de estas publicaciones se han vuelto virales, acumulando miles de reproducciones y convirtiéndose en el retrato más honesto de lo que significa salir de Cuba hoy.

La creadora de contenidos Katherin, conocida como Aprendedora Jeje, publicó en Instagram un video grabado poco antes de salir del país. "Las últimas horas no se sienten épicas, se sienten raras", confesó.

Su mensaje más contundente llegó al final: "¿Acaso nos dejaron otra opción? No me fui de Cuba por los insoportables apagones. Me fui de Cuba porque quiero ser libre. Quiero pensar y hablar sin tener miedo".

El músico cubano Axere publicó un video de despedida, usando su canción "Otro año en Cuba" y tiene más de 153,000 vistas. "No voy a mentirte, en el fondo claro que no quiero irme", admitió.

El tema musical lo estrenó el 31 de diciembre y contiene un grito que repiten miles de cubanos: "¡Sáquenme de aquí repinga!".

Esta semana, el creador de contenido Alejo Valdés Quintana publicó un video en Instagram que explica la frustración colectiva con dureza.

"La cosa está de pinga. Todos estamos esperando a que alguien haga algo en Cuba", dijo y señaló directamente tanto al régimen como a Washington.

"Desde mi punto de vista no les interesa el pueblo cubano. No le interesas tú. No le intereso yo". Su conclusión fue tajante: "La única opción viable es encontrar la manera de irte del país".

El telón de fondo de estas despedidas es la crisis más profunda que ha vivido Cuba desde 1959. La oleada migratoria de 2021 es devastadora para el país y no parece tener un freno inmediato.

En febrero Miguel Díaz-Canel le pidió a los jóvenes confianza en el gobierno, pero sus palabras sonaron vacías para miles de cubanos que abandonan la isla, dejando claro que partir duele, pero quedarse en Cuba ya no es una opción.