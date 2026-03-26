Mientras William Levy acapara titulares por su nueva relación con la joven enfermera cubana Jenifer Camacho, Elizabeth Gutiérrez ha optado por otro camino: mostrarse activa en Facebook, centrada en sí misma y dejando mensajes que no han pasado desapercibidos.
La actriz publicó dos videos en días consecutivos que muchos seguidores han interpretado como señales de su momento actual. En uno de ellos aparece mirando directamente a la cámara con la frase “Todo va bien”, mientras de fondo suena El sol no regresa, de La Quinta Estación, un tema cargado de desamor y cierre de etapas que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
Un día después, compartió otra publicación en la que se graba frente al espejo con ropa deportiva y escribe: “Un paso más por mí… siempre”. Sin mencionar a William Levy ni hacer referencia directa a su nueva relación, sus posts han sido vistos por muchos como una forma de reafirmarse y seguir adelante.
Las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios, decenas de personas le dejaron mensajes de apoyo, ánimo y admiración. “Vamos guapa, sí se puede”, “A veces lo que nos parece el fin no es más que el comienzo de algo mejor”, “Nadie muere de amor” y “La única ganadora eres tú” fueron algunas de las frases más repetidas.
Otros usuarios fueron todavía más lejos y relacionaron sus publicaciones con su ruptura con William Levy. Comentarios como “Ahora se te ve más bella que nunca”, “Brillas de nuevo” o “Te queda bien la soltería” convirtieron el post en una auténtica cadena de respaldo hacia la actriz.
Además, en medio de todo este revuelo, Elizabeth también se dejó ver en Instagram, donde compartió imágenes junto a sus hijos, dejando claro cuáles son sus prioridades en este momento.
Por ahora, Elizabeth no ha reaccionado públicamente al nuevo romance de su ex, pero sí parece estar dejando claro algo en redes: está enfocada en ella, en su proceso y en seguir avanzando a su manera.
Preguntas frecuentes sobre Elizabeth Gutiérrez y William Levy
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo ha reaccionado Elizabeth Gutiérrez tras el nuevo romance de William Levy?
Elizabeth Gutiérrez ha optado por centrarse en sí misma, mostrando una actitud positiva y enfocada en su bienestar personal. A través de publicaciones en redes sociales, ha dejado claro que está avanzando en su propio camino, sin hacer referencia directa al nuevo romance de William Levy.
¿Quién es la nueva pareja de William Levy?
La nueva pareja de William Levy es Jenifer Camacho, una enfermera cubana de cuidados intensivos. Recientemente, Levy hizo oficial su relación con ella a través de una publicación en redes sociales donde aparecen besándose, confirmando así su romance.
¿Qué mensajes ha compartido Elizabeth Gutiérrez en redes sociales?
Elizabeth Gutiérrez ha compartido mensajes de empoderamiento personal. En sus publicaciones, ha incluido frases como “Todo va bien” y “Un paso más por mí… siempre”, acompañadas de videos que parecen reflejar su proceso personal y su enfoque en el bienestar propio.
¿Cómo ha sido la reacción del público ante la situación de Elizabeth Gutiérrez?
El público ha mostrado un gran apoyo hacia Elizabeth Gutiérrez. Los seguidores de la actriz han dejado comentarios de ánimo y admiración en sus publicaciones, destacando su fortaleza y belleza en esta nueva etapa de su vida.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.