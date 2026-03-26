Mientras William Levy acapara titulares por su nueva relación con la joven enfermera cubana Jenifer Camacho, Elizabeth Gutiérrez ha optado por otro camino: mostrarse activa en Facebook, centrada en sí misma y dejando mensajes que no han pasado desapercibidos.

La actriz publicó dos videos en días consecutivos que muchos seguidores han interpretado como señales de su momento actual. En uno de ellos aparece mirando directamente a la cámara con la frase “Todo va bien”, mientras de fondo suena El sol no regresa, de La Quinta Estación, un tema cargado de desamor y cierre de etapas que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Un día después, compartió otra publicación en la que se graba frente al espejo con ropa deportiva y escribe: “Un paso más por mí… siempre”. Sin mencionar a William Levy ni hacer referencia directa a su nueva relación, sus posts han sido vistos por muchos como una forma de reafirmarse y seguir adelante.

Las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios, decenas de personas le dejaron mensajes de apoyo, ánimo y admiración. “Vamos guapa, sí se puede”, “A veces lo que nos parece el fin no es más que el comienzo de algo mejor”, “Nadie muere de amor” y “La única ganadora eres tú” fueron algunas de las frases más repetidas.

Otros usuarios fueron todavía más lejos y relacionaron sus publicaciones con su ruptura con William Levy. Comentarios como “Ahora se te ve más bella que nunca”, “Brillas de nuevo” o “Te queda bien la soltería” convirtieron el post en una auténtica cadena de respaldo hacia la actriz.

Además, en medio de todo este revuelo, Elizabeth también se dejó ver en Instagram, donde compartió imágenes junto a sus hijos, dejando claro cuáles son sus prioridades en este momento.

Captura de Instagram

Por ahora, Elizabeth no ha reaccionado públicamente al nuevo romance de su ex, pero sí parece estar dejando claro algo en redes: está enfocada en ella, en su proceso y en seguir avanzando a su manera.