Trump: "No se puede permitir que un loco o una ideología mala tenga un arma nuclear"

El presidente Donald Trump justificó este jueves la intervención militar de Estados Unidos contra Irán con un argumento directo: ningún régimen con una "ideología mala" ni ningún "loco" puede ser autorizado a poseer armas nucleares.

Así dijo en el programa "The Five" de Fox News, en declaraciones que resumen su postura sobre la Operación Furia Épica.

"No se puede dejar que un loco o una mala ideología tenga un arma nuclear... y dije que vamos a hacer un pequeño desvío, vamos a ir y vamos a eliminarlos, y eso es lo que hemos hecho", afirmó Trump.

El mandatario sostuvo que los bombarderos B-2 Spirit fueron decisivos para impedir que Irán completara su programa nuclear.

"Comenzó con los bombarderos B-2, que les hicieron imposible lo nuclear. Si no los hubiéramos atacado con los B-2 hace unos ocho meses, ya tendrían un arma nuclear y la habrían usado para entonces", declaró.

Trump también cargó contra el acuerdo nuclear firmado en 2015 bajo la administración de Barack Obama, conocido como JCPOA.

Según el presidente, ese pacto le dio a Irán "un camino hacia un arma nuclear en poco tiempo" y, de haber seguido vigente, el régimen ya habría atacado a Israel con armamento atómico. Trump abandonó ese acuerdo en mayo de 2018.

Para ilustrar la peligrosidad del régimen iraní, Trump señaló que Irán lanzó 1.400 misiles balísticos contra los Emiratos Árabes Unidos. "Les dispararon, en el caso de los EAU, 1.400 misiles, misiles balísticos... Completamente locos", dijo.

El alcance de la "furia"

La Operación Furia Épica fue lanzada el 28 de febrero de 2026 y atacó más de 1.000 objetivos en sus primeras 24 horas, incluyendo las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahan y Fordow.

Hasta mediados de marzo, la campaña había superado los 7.000 objetivos atacados y 6.500 vuelos de combate, con una reducción del 90% en los misiles balísticos iraníes y del 83% en sus drones.

Este miércoles, Trump había declarado que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares ni enriquecer uranio, y que el líder supremo Alí Jamenei "ya no está".

Sin embargo, el ejército iraní rechazó esas afirmaciones y negó la existencia de cualquier acuerdo. Las negociaciones, mediadas por Turquía, Egipto y Pakistán con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, continúan bajo tensión.

Trump pospuso nuevos ataques por cinco días el 23 de marzo tras lo que describió como "conversaciones sólidas", con un plazo original para alcanzar un acuerdo fijado para el 27 de marzo.

Este jueves, el presidente afirmó que Irán está "suplicando" por un pacto y que "todavía tienen mucho tiempo", mientras presentó la operación militar como un "pequeño desvío" necesario en su agenda económica. "Le estamos haciendo un gran servicio al mundo", concluyó.