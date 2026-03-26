Trump: "No se puede permitir que un loco o una ideología mala tenga un arma nuclear"

El presidente Donald Trump justificó este jueves la intervención militar de Estados Unidos contra Irán con un argumento directo: ningún régimen con una "ideología mala" ni ningún "loco" puede ser autorizado a poseer armas nucleares.
Así dijo en el programa "The Five" de Fox News, en declaraciones que resumen su postura sobre la Operación Furia Épica.
"No se puede dejar que un loco o una mala ideología tenga un arma nuclear... y dije que vamos a hacer un pequeño desvío, vamos a ir y vamos a eliminarlos, y eso es lo que hemos hecho", afirmó Trump.
El mandatario sostuvo que los bombarderos B-2 Spirit fueron decisivos para impedir que Irán completara su programa nuclear.
"Comenzó con los bombarderos B-2, que les hicieron imposible lo nuclear. Si no los hubiéramos atacado con los B-2 hace unos ocho meses, ya tendrían un arma nuclear y la habrían usado para entonces", declaró.
Trump también cargó contra el acuerdo nuclear firmado en 2015 bajo la administración de Barack Obama, conocido como JCPOA.
Según el presidente, ese pacto le dio a Irán "un camino hacia un arma nuclear en poco tiempo" y, de haber seguido vigente, el régimen ya habría atacado a Israel con armamento atómico. Trump abandonó ese acuerdo en mayo de 2018.
Para ilustrar la peligrosidad del régimen iraní, Trump señaló que Irán lanzó 1.400 misiles balísticos contra los Emiratos Árabes Unidos. "Les dispararon, en el caso de los EAU, 1.400 misiles, misiles balísticos... Completamente locos", dijo.
El alcance de la "furia"
La Operación Furia Épica fue lanzada el 28 de febrero de 2026 y atacó más de 1.000 objetivos en sus primeras 24 horas, incluyendo las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahan y Fordow.
Hasta mediados de marzo, la campaña había superado los 7.000 objetivos atacados y 6.500 vuelos de combate, con una reducción del 90% en los misiles balísticos iraníes y del 83% en sus drones.
Este miércoles, Trump había declarado que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares ni enriquecer uranio, y que el líder supremo Alí Jamenei "ya no está".
Sin embargo, el ejército iraní rechazó esas afirmaciones y negó la existencia de cualquier acuerdo. Las negociaciones, mediadas por Turquía, Egipto y Pakistán con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, continúan bajo tensión.
Trump pospuso nuevos ataques por cinco días el 23 de marzo tras lo que describió como "conversaciones sólidas", con un plazo original para alcanzar un acuerdo fijado para el 27 de marzo.
Este jueves, el presidente afirmó que Irán está "suplicando" por un pacto y que "todavía tienen mucho tiempo", mientras presentó la operación militar como un "pequeño desvío" necesario en su agenda económica. "Le estamos haciendo un gran servicio al mundo", concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la intervención militar de Estados Unidos en Irán
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¿Por qué Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica contra Irán?
Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, según lo declarado por el presidente Donald Trump. La administración estadounidense considera que el régimen iraní representa una amenaza debido a sus ambiciones nucleares y su respaldo a organizaciones terroristas. El ataque tiene como objetivo destruir la capacidad militar de Irán, incluyendo sus instalaciones nucleares y misiles balísticos.
¿Cuál ha sido el impacto de la Operación Furia Épica en la capacidad militar de Irán?
Hasta el momento, la Operación Furia Épica ha diezmado significativamente la capacidad militar de Irán. Según el Departamento de Guerra de Estados Unidos, se han destruido instalaciones nucleares, sistemas de defensa aérea, y buques de guerra iraníes. Además, la operación ha reducido en un 90% los misiles balísticos y en un 95% los ataques con drones de Irán.
¿Qué posición tiene el gobierno de Trump sobre un posible acuerdo con Irán?
El presidente Donald Trump ha dejado claro que no aceptará un acuerdo con Irán que no sea la rendición incondicional del régimen. Sin embargo, ha mencionado la posibilidad de un acuerdo siempre que se cumplan ciertas condiciones, como el cese del enriquecimiento de uranio y el desmantelamiento de instalaciones nucleares. Las negociaciones han sido tensas, y aunque hay diálogos en curso, no se ha llegado a un consenso definitivo.
¿Cómo ha respondido Irán a las acciones militares de Estados Unidos?
Irán ha negado cualquier acuerdo con Estados Unidos y ha rechazado las afirmaciones de Trump sobre negociaciones. A pesar de las severas pérdidas militares, el régimen iraní ha mantenido una postura desafiante y ha continuado lanzando misiles contra objetivos en la región. La situación sigue siendo tensa, con altos niveles de incertidumbre sobre la evolución del conflicto.
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