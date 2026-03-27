Ian Padrón cuestiona al PCC: “Los únicos traidores y máximos responsables del desastre de la nación que hoy tenemos”

Vídeos relacionados:

El cineasta cubano Ian Padrón volvió a sacudir el debate político en redes sociales con una crítica frontal al sistema de partido único en la isla, al asegurar que una minoría de militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) decide el destino de todo el país.

En una publicación reciente en Facebook, el director lanzó una pregunta directa a quienes defienden la continuidad del modelo actual y puso cifras sobre la mesa: “Si somos aproximadamente 10 millones de cubanos y el PCC son solo 700 mil militantes; ustedes representan solo un 7%”.

Captura de Facebook/Ian Padrón.

Su reflexión no se quedó en números. Padrón cuestionó que ese grupo reducido tenga el control político del país y denunció la falta de elecciones libres y de pluralidad partidista. “Literalmente hay millones de opciones distintas para gobernar, que la de ese obediente 7% que ustedes representan”, escribió.

El cineasta fue más allá al señalar que muchos cubanos no han tenido la posibilidad real de elegir a sus gobernantes. Según su criterio, el sistema actual impide la libre asociación política y reprime a quienes piensan diferente. “Antes que aceptar que la totalidad de todos los cubanos tenemos el derecho a asociarnos libremente (…) y tener elecciones plurales y directas para todos”, afirmó.

En su mensaje también criticó la narrativa oficial que estigmatiza a los disidentes, responsabilizándolos de la crisis nacional. Para Padrón, la responsabilidad recae en quienes han sostenido el poder durante décadas. “Los únicos traidores y máximos responsables del desastre de la nación que hoy tenemos, son los que siendo un 7% han impuesto una sola doctrina”, expresó.

Estas declaraciones se producen en medio de una creciente exposición pública del cineasta en temas políticos. En los últimos días, Padrón ha protagonizado intercambios que han reavivado el debate entre figuras de la cultura cubana sobre las causas de la crisis en la isla.

Recientemente invitó al actor Jorge Perugorría a un debate público tras sus declaraciones en el Festival de Cine de Málaga, donde este responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por el agravamiento de la situación en Cuba. Padrón, en cambio, defendió que la crisis es “sistémica” y está ligada a la falta de libertades y al control político interno.

También respondió a quienes calificaron de “linchamiento” las críticas contra Perugorría, asegurando que el verdadero linchamiento es el que ejerce el poder contra quienes disienten dentro del país, con cárcel, censura o exilio.

El posicionamiento de Padrón refleja una fractura cada vez más visible dentro del ámbito cultural cubano, donde algunos artistas comienzan a cuestionar abiertamente el modelo político, mientras otros lo defienden o evitan pronunciarse.

En un contexto marcado por la crisis económica, los apagones, la migración masiva y el desencanto social, sus palabras conectan con una realidad que muchos cubanos —dentro y fuera de la isla— viven a diario: la sensación de no tener voz en las decisiones que marcan su futuro.