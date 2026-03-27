“Vemos que los cubanos triunfan en todo el mundo, excepto en Cuba”: Rubio asegura que el problema de la isla es estructural

Rubio lamentó que los cubanos solo puedan prosperar fuera de su país

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, resaltó este viernes que “los cubanos triunfan en todo el mundo, excepto en Cuba”, mientras insistió en que la economía de la isla no podrá cambiar sin una transformación del sistema político.

Durante un intercambio con periodistas en Washington, Rubio reiteró que la crisis económica cubana tiene raíces estructurales y está vinculada al modelo político vigente en la isla.

En este sentido, Rubio lamentó que los cubanos solo puedan prosperar fuera de su país. “Es triste que el único lugar donde los cubanos no pueden tener éxito sea en Cuba. Se ve a cubanos triunfar por todo el mundo, excepto en Cuba”, señaló.

Según el funcionario, esa realidad solo cambiará si se producen transformaciones profundas en la estructura de poder de la isla.

“Hay que cambiar a las personas que están al mando, hay que cambiar el sistema que gobierna el país y hay que cambiar el modelo económico”, afirmó al explicar que, a su juicio, la economía cubana no puede desarrollarse mientras continúe bajo el control del Partido Comunista.

El jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó además la viabilidad de atraer inversiones internacionales en esas condiciones.

“¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista dirigido por comunistas incompetentes?”, preguntó.

En ese contexto, lanzó una crítica directa al liderazgo cubano al asegurar que “lo único peor que un comunista es un comunista incompetente”.

Rubio también rechazó las versiones publicadas en medios que sugerían que la administración del presidente Donald Trump podría aceptar un acuerdo limitado al ámbito económico con el régimen cubano.

“¿De dónde sacas esa percepción?”, respondió a un periodista que mencionó reportes en ese sentido, antes de asegurar que muchas de esas informaciones son falsas.

El secretario de Estado fue tajante al afirmar que cualquier reporte sobre Cuba que no provenga de él o del presidente carece de fundamento. “Somos las únicas personas que estamos trabajando en eso”, aseguró.

Asimismo, advirtió que las fuentes citadas por algunos medios “no saben nada” sobre las conversaciones en curso. “Les prometo que no tienen ni idea de lo que está pasando”, dijo.

Las declaraciones se producen en medio de un proceso de contactos entre Washington y La Habana confirmado por ambas partes a mediados de marzo.

El presidente Donald Trump aseguró el 17 de marzo que Cuba estaba conversando con Rubio y que “haremos algo muy pronto”.

Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció la existencia de diálogos con Estados Unidos, aunque insistió en que su cargo “no es negociable”.

Desde La Habana, el régimen sostiene que las reformas en curso buscan actualizar el modelo económico sin modificar el sistema político, combinando planificación centralizada con mecanismos de mercado y ampliando, bajo regulaciones estrictas, la participación económica de cubanos residentes en el exterior.

Mientras tanto, Rubio mantiene su postura de que el problema fundamental de Cuba no es coyuntural sino estructural, y que el país no podrá superar su crisis sin cambios en la conducción política del Estado.