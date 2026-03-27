Marco Rubio sobre el régimen cubano: “Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente”

Rubio aseveró que la economía de Cuba no podrá recuperarse sin transformar su sistema político

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este viernes nuevas críticas contra el sistema político cubano y aseguró que el principal obstáculo para el desarrollo económico del país es la estructura de poder que gobierna la isla.

“Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente”, afirmó Rubio en Washington durante un intercambio con periodistas, al referirse a la dirigencia del régimen cubano.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que la economía de Cuba no puede recuperarse sin una transformación profunda del sistema político.

“La economía necesita cambiar y no puede cambiar a menos que su sistema de gobierno cambie. ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista dirigido por comunistas incompetentes?”, cuestionó.

Rubio rechazó además las versiones que sugieren que la administración del presidente Donald Trump podría aceptar un acuerdo limitado a reformas económicas con La Habana.

El secretario de Estado también desestimó reportes publicados por medios de comunicación basados en fuentes anónimas sobre las negociaciones con el régimen.

“Cualquier información sobre Cuba que no haya salido de mí o del presidente es mentira, porque somos las únicas personas que estamos trabajando en eso”, afirmó.

Rubio insistió en que muchos de los reportes que circulan en la prensa no provienen de personas involucradas en el proceso.

“Todas esas fuentes que les hablan sobre Cuba no saben nada. No están dentro del proceso. Les prometo que no tienen ni idea de lo que está pasando”, añadió.

El funcionario reiteró que la raíz de la crisis cubana es estructural y que el país no podrá desarrollarse mientras no cambien el sistema político y el modelo económico vigente.

En ese sentido, aseguró que el problema no es solo económico, sino también político.

“El cambio económico es importante. Darle a la gente libertad económica y política es importante, pero van de la mano”, subrayó.

Las declaraciones se producen en un contexto de contactos entre Washington y La Habana confirmados por ambas partes a mediados de marzo.

El presidente Trump había señalado previamente que Cuba mantiene conversaciones con Rubio y que su administración podría anunciar decisiones sobre el tema “muy pronto”.

Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha descartado cualquier transformación del sistema político y asegura que su gobierno trabaja en una actualización del modelo económico que combine planificación centralizada con mecanismos de mercado.

Desde Washington, sin embargo, la administración estadounidense sostiene que las reformas económicas parciales no bastan para resolver la profunda crisis que atraviesa la isla.