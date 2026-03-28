Experto en transiciones advierte tres errores que no se deben cometer en Cuba

El empresario mexicano Fredo Arias-King, presidente del Instituto CASLA y especialista en transiciones democráticas postcomunistas, enumeró este sábado, en una entrevista concedida a CiberCuba, los tres errores fundamentales que no se deben cometer en la Isla tras su liberación, basándose en el estudio de 30 países que salieron del bloque comunista euroasiático entre 1989 y 1991.

Arias-King, autor del libro Transiciones La experiencia de Europa del Este y asesor de líderes de la oposición cubana, incluida la Asamblea de la Resistencia Cubana, desgranó las lecciones que distinguen los éxitos —Estonia, Chequia, Polonia— de los fracasos —Rusia, Nicaragua, Rumanía—.

La primera y principal lección es lo que en transitología se denomina la ley de hierro. "Cuanto más participan las élites del régimen previo en la nueva realidad después de la liberación, peor le va al país. Y no hay una sola excepción", advirtió Arias-King.

En segundo lugar, mencionó dejar vacío el espacio de la izquierda y no cubrir ese hueco con un partido socialdemócrata anticomunista, para evitar que la élite del régimen cambie de nombre y de siglas; se adueñe de ese espacio y consiga colarse en el sistema.

Y el tercer error es evitar una democracia presidencialista y optar por un sistema parlamentario. Según explicó, en las democracias presidencialistas sólo hay que corromper a una sola persona, que tiene asegurado el poder durante una legislatura de cuatro, cinco o seis años. Mientras que en un sistema parlamentario el primer ministro es consciente de que su estabilidad depende del Parlamento.