Marco Rubio afirma que Cuba necesita un cambio total y ve una oportunidad actual

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes que Cuba necesita un cambio total en su sistema político y económico, y sugirió que el contexto actual podría abrir una oportunidad para impulsar esas transformaciones.

Durante un intercambio con periodistas en Washington Rubio aseguró que la realidad del país refleja un problema estructural que impide el desarrollo interno, y señaló como una triste circunstancia que "el único lugar donde los cubanos no pueden tener éxito sea en Cuba", lo que atribuyó directamente al modelo imperante en la Isla.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que la solución pasa por modificaciones profundas en todos los niveles de poder. “Hay que cambiar a las personas que están al mando, hay que cambiar el sistema que gobierna el país y hay que cambiar el modelo económico que sigue”, afirmó, subrayando que esa es, a su juicio, la única vía para que Cuba alcance un futuro mejor.

Rubio dejó entrever además que el momento actual podría ser determinante. “Lo hemos dicho durante muchos años, y quizás ahora haya una oportunidad de hacerlo”, expresó, en un contexto marcado por presiones internacionales y protestas internas en Cuba, ante la crisis multidimensional que atraviesa la Isla.

Sus declaraciones se producen en paralelo a contactos confirmados entre Washington y La Habana y a una línea sostenida por la administración del presidente Donald Trump, que ha condicionado cualquier avance a cambios estructurales en el sistema cubano.

Sobre dichas negociaciones, el Secretario de Estado desacreditó reportes de diversos medios de prensa con fuentes anónimas, supuestamente cercanas al Gobierno, e insistió que solo el presidente Trump y él podrían ofrecer información confiable al respecto.

Rubio ha reiterado asimismo en varias ocasiones que la economía de la isla “no puede cambiar” sin una transformación del modelo político y ha descartado acuerdos limitados al ámbito económico.

En contraste, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado cualquier modificación del sistema político y ha defendido una estrategia centrada en la “actualización” del modelo económico sin apertura política.

Según afirmó en entrevista con La Jornada, su gobierno apuesta por una combinación de planificación centralizada y mecanismos de mercado, manteniendo al Partido Comunista como eje rector de la sociedad.

Las sucesivas medidas, planes, lineamientos y programas del Gobierno cubano para transformar la economía del país, anunciadas y repetidas hasta el cansancio por la prensa oficial de la Isla, han fracasado una y otra vez. La Tarea Ordenamiento con su reajuste financiero, por solo mencionar un ejemplo, sumió en la pobreza a amplios sectores de la población.

El presidente Donald Trump afirmó también este viernes que Cuba es el siguiente objetivo de su administración, aunque después pidió a los medios que “hagan como si no hubiera dicho eso, por favor. Hagan como si no lo hubiera dicho. […] Por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente".

En la Isla, sumida en una crisis estructural sin precedentes, casi sin combustible, con apagones prolongados, inflación y deterioro extremo de las condiciones de vida, crecen las expectativas porque un cambio, impulsado por el Gobierno de Estados Unidos o por las protestas internas, acabe de producirse.