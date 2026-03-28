Cubana arremete contra defensora de los hoteles en Cuba: "¿Por qué tú eres tan descarada?"

Una cubana residente en el exterior identificada como Anabel Hernández publicó un video en Facebook en el que arremete con dureza contra Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI).

Galano grabó un video desde La Habana, donde participaba en el convoy solidario "Nuestra América", para defender públicamente los hoteles en Cuba mientras la población sufre apagones de más de 20 horas diarias en muchas provincias. Su mensaje lo envió desde un hotel donde estaba hospedada y afirmó: "Los cubanos que piden el cierre de los hoteles, no aman a su pueblo."

Hernández respondió con indignación y cuestionó la moral de quien se hospeda en un hotel cubano con electricidad garantizada las 24 horas mientras sus familiares en la isla no tienen luz.

"¿Por qué tú eres tan descarada? ¿Por qué tú eres tan descarada?", le pregunta Hernández directamente a Galano en el video.

El argumento central de Hernández es económico y moral: si Galano gasta más de mil euros semanales en un hotel, ese dinero debería destinarse a ayudar a su familia en Cuba.

"Esos mil euros que tú estás gastando en un hotel, cuando no sabes quién de tu familia no tiene luz 14 horas... Tú estás hablando de los hoteles, estás en un hotel con comida y con todo. Mejor esos mil euros repártelos entre tu familia", dice Hernández.

También le ofrece alternativas concretas a Galano: "Si de verdad tú quieres ayudar a tu familia, vete para tu casa y compra una planta eléctrica. Por ejemplo, con ese dinero que gastas en el hotel compra un pedazo de pan para el vecino, si quieres ayudar."

La polémica se produce en el marco de la peor crisis energética que ha vivido Cuba. El sector turístico, controlado por el conglomerado militar GAESA, mantiene electricidad en los hoteles mediante generadores, mientras la población sufre apagones prolongados. El contraste ha encendido el debate en redes sociales entre cubanos de la diáspora.

Galano, además de defender los hoteles, solicitó acceso a fusiles para defender al régimen cubano. Lo hizo en una reunión con Miguel Díaz-Canel, lo que intensificó las críticas en su contra desde el exterior del país.