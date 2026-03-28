El dólar oficial se acerca a los 500 pesos y deja al descubierto el colapso del peso cubano

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Las tasas oficiales del Banco Central de Cuba (BCC) continúan ajustándose al alza en su llamado Segmento III del mercado cambiario, el mecanismo que el gobierno ha presentado como una tasa más flexible para aproximar el valor del peso cubano a las condiciones reales del mercado.

Según los datos vigentes para este 28 de marzo de 2026, el BCC fija el dólar estadounidense en 480 CUP y el euro en 553,44 CUP dentro de este segmento. Estos valores confirman la tendencia ascendente que ha venido registrando la tasa oficial en las últimas semanas.

www.bc.gob.cu/tasas-de-cambio

Los gráficos publicados por el propio Banco Central reflejan con claridad esta evolución. En el caso del dólar, la tasa ha pasado de niveles cercanos a 465 CUP a finales de febrero a los actuales 480 CUP, tras varios incrementos escalonados durante marzo. Este comportamiento evidencia una política de ajustes graduales que busca reducir la brecha con el mercado informal.

El euro, por su parte, ha mostrado un comportamiento más irregular, con ligeras caídas a inicios de mes y posteriores repuntes. Sin embargo, en términos generales también mantiene una tendencia al alza, situándose ahora por encima de los 553 CUP, tras haber oscilado en un rango cercano a los 545 CUP durante buena parte del período.

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Estos movimientos confirman que el Segmento III funciona en la práctica como una tasa semiflotante, con variaciones periódicas que responden tanto a decisiones internas como a factores externos, como la evolución del euro frente al dólar en los mercados internacionales.

A pesar de estos ajustes, la brecha con el mercado informal sigue siendo significativa.

Actualmente, el dólar en el circuito paralelo se mantiene en torno a los 515 CUP, mientras que el euro ronda los 580 CUP, lo que evidencia que las tasas oficiales aún no logran reflejar completamente el valor real del peso cubano en la economía cotidiana.

La persistencia de esta diferencia responde a problemas estructurales como la escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la elevada demanda de moneda fuerte por parte de la población.

Mientras estas condiciones se mantengan, el mercado informal continuará marcando la referencia principal del tipo de cambio en Cuba, incluso frente a los ajustes de la tasa “flotante” del Banco Central.