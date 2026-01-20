Sube el precio de una de las divisas de referencia en el mercado informal cubano

Ver más

El euro (EUR) volvió a subir este martes en el mercado informal cubano, alcanzando los 530 pesos cubanos (CUP), su valor más alto en lo que va de 2026.

La divisa europea se consolida así como la moneda más fuerte y estable en la isla, ampliando su ventaja sobre el dólar, que permanece en 490 CUP, según la tasa publicada por el observatorio independiente elTOQUE.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, se mantiene en 400 CUP, reflejando una leve estabilidad tras los altibajos de principios de mes.

El incremento del euro en cinco pesos respecto al lunes refuerza la percepción de que la moneda europea se ha convertido en refugio para quienes buscan preservar valor ante la caída del peso cubano y la volatilidad del dólar.

Economistas explican que el aumento responde tanto a la falta de liquidez como a un mayor interés hacia los euros por parte de cubanos que reciben remesas desde Europa o realizan operaciones de importación desde el bloque comunitario.

Mientras tanto, la brecha entre las tasas oficiales del Banco Central de Cuba (BCC) —que mantiene el euro en torno a los 496 CUP— y las del mercado informal supera los 40 pesos, mostrando nuevamente la inoperancia del sistema de “tasa flotante” que el régimen introdujo en diciembre.

En la práctica, el mercado informal sigue marcando la referencia real de la economía cubana: el lugar donde los precios suben, el peso se debilita y las divisas dictan el ritmo de la crisis.