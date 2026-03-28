Republicanos votan a favor de proyecto de ley para financiar el DHS

Cámara de Representantes Foto © House Republicans

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Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron este viernes un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por 213 votos a favor y 203 en contra, en una medida que los demócratas del Senado ya declararon inviable antes de que el Congreso partiera de vacaciones.

Según Telemundo, la votación se produjo horas después de que el Senado aprobara por unanimidad su propio proyecto, que financiaría el DHS hasta el 30 de septiembre pero excluía fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Louisiana, rechazó la propuesta del Senado y la calificó de "una broma".

Johnson aseguró que el presidente Donald Trump entiende exactamente lo que están haciendo y por qué, respaldando así la postura de la Cámara frente al texto aprobado por el Senado.

Este estancamiento se prolonga desde el 14 de febrero, cuando el DHS entró en un cierre parcial que ha afectado las operaciones de múltiples agencias federales vinculadas a la seguridad fronteriza y la aviación.

Entre las consecuencias más visibles del cierre, el ausentismo en la TSA alcanzó el 11.76% a nivel nacional, generando largas filas y caos en aeropuertos de todo el país.

Ante la crisis, Trump firmó una orden ejecutiva para pagar a los empleados del DHS que continúan trabajando sin remuneración durante el cierre, y se informó que los cheques de pago llegarían el lunes 30 de marzo a los trabajadores afectados.

En enero, varios legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos impulsaron una iniciativa para desmantelar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y crear una nueva agencia que dependa del Departamento de Justicia.

El congresista Ro Khanna, demócrata progresista por California, lideró el esfuerzo y aseguró que su bancada votaría en contra de los fondos asignados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por considerar que “el presupuesto de ICE literalmente va a triplicarse”.

Khanna denunció que el nuevo plan presupuestario añadía 18,000 millones de dólares anuales por cuatro años a los recursos habituales de la agencia, que ya dispone de unos 10,000 millones de dólares al año.

“Necesitamos votar para recortar los fondos de ICE. Francamente, necesitamos demoler ICE y empezar una nueva agencia federal bajo el Departamento de Justicia. Es inaceptable que cualquier demócrata vote por este hinchado presupuesto”, afirmó entonces.

El legislador argumentó que la oposición demócrata crece ante el aumento del tamaño y el poder de ICE, que ahora cuenta con unos 22.000 agentes tras la contratación de 12,000 nuevos funcionarios, un incremento del 120 %. E

Este crecimiento responde a la ley firmada el año pasado por el presidente Donald Trump, que convirtió al organismo en la mayor agencia de seguridad del país, con un presupuesto estimado de 75,000 millones de dólares, superior al de muchos ejércitos del mundo.