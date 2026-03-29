Senador republicano Ted Cruz asegura que Cuba está más cerca que nunca de un cambio político

El senador republicano Ted Cruz afirmó este domingo que, bajo la presidencia de Donald Trump, existe hoy mayor probabilidad que en cualquier momento de nuestras vidas de ver nuevos gobiernos en Venezuela, Cuba e Irán en los próximos seis meses.

Cruz hizo las declaraciones en un video publicado en X en el que atribuye este escenario histórico a la política de fortaleza de la administración Trump y cita como ejemplo paradigmático la captura de Nicolás Maduro por la unidad Delta Force el tres de enero de 2026.

"A las 3 a.m. del 3 de enero, cuando nuestra Delta Force capturó a Maduro, todos los dictadores latinoamericanos tuvieron que cambiarse los pantalones", declaró Cruz, subrayando el efecto disuasorio que tuvo la operación sobre los regímenes de la región.

El senador reconoció que hay mil formas en que esto podría salir mal, pero insistió en que la presión estadounidense está generando condiciones históricas para el cambio: "América está más segura. Y el mundo está más seguro cuando el presidente es fuerte y sus enemigos le temen".

Las declaraciones de Cruz se producen en un momento de máxima presión sobre La Habana.

El Secretario de Estado Marco Rubio exigió el pasado viernes un cambio total en Cuba de personas al mando, sistema político y modelo económico, advirtiendo que cualquier información que no salga de mí o del presidente es mentira.

El propio Trump señaló antes que "Cuba está hablando con Marco Rubio, haremos algo muy pronto", mientras la Casa Blanca desmintió el pasado lunes reportes sobre posibles transiciones que preservaran a los Castro.

La captura de Maduro ejecutada sin bajas estadounidenses, aunque con 32 militares cubanos muertos, cortó el suministro venezolano de petróleo a Cuba, que rondaba entre 26,000 y 35,000 barriles diarios, agravando una crisis energética ya devastadora.

Desde febrero, EE.UU. bloquea además buques cisterna de petróleo con destino a la isla, lo que ha profundizado los apagones masivos que afectan al 64% del territorio cubano, con cortes de entre veinte y treinta horas diarias y un déficit eléctrico de 2,040 megavatios.

El contexto interno en Cuba no puede ser más crítico: el PIB acumula una caída del 23% desde 2019, con una proyección de descenso adicional del 7.2% en 2026, y el país ha perdido aproximadamente el 10% de su población por emigración.

Díaz-Canel reconoció el malestar popular tras los disturbios registrados en Morón el 14 de marzo, admitiendo que "la vida está muy dura", pero rechazó cualquier cambio político y descartó que Washington no decide si me voy o me quedo.

El régimen liberó 51 presos políticos como gesto inicial en los contactos diplomáticos con Washington, aunque cerca de 700 presos políticos en Cuba en octubre de 2025 eran contabilizados por Human Rights Watch.

Cruz y Rubio lideran el eje cubanoamericano republicano dentro de la administración Trump, que ve en este momento la mayor oportunidad de transformación geopolítica en la isla desde la caída del Muro de Berlín, una postura que el exilio cubano ha ovacionado como la más prometedora en décadas.