ICE arresta en Miami a cubana residente tras viajar a Cuba: Podría ser deportada por un antecedente

Yaima de las Mercedes Suárez, una cubana madre de cinco hijos menores de edad —tres de ellos con autismo— y residente permanente de Estados Unidos, fue arrestada por ICE en el Aeropuerto Internacional de Miami al regresar de un viaje a Cuba.

La cubana ahora enfrenta una posible deportación por un antecedente penal de hace más de una década.

El viaje tenía un propósito estrictamente familiar: que la abuela conociera a su nieta y llevar flores a la tumba del padre de Yaima, quien había fallecido sin que ella pudiera despedirse de él.

Su esposo, Yankiel Suárez, aseguró que no anticipaban ningún problema. "Mi esposa viajó a Cuba pensando que no tenía problema ninguno porque incluso ella revalidó su residencia", declaró ante las cámaras de Noticias 23 de Miami.

El motivo del arresto fue un antecedente penal de julio de 2013. Cuando Yaima tenía 21 años y estaba embarazada, fue acusada de robo de combustible junto a otras cuatro personas en el condado de Manatee, Florida, con cargos por conspiración y robo.

Según su familia, se declaró culpable para no dar a luz en prisión, ya que estaba a punto de parir a su hija mayor.

El periodista Javier Díaz explicó que durante años Yaima no acumuló ningún otro antecedente. "Su récord criminal hasta este año se ha mantenido limpio, pero la abogada que la representa asegura que ella no debió salir del país sin consultar". Ahora trabajan en varios frentes legales para evitar su deportación.

"Nos hemos enfocado en tratar de pedirle una fianza, argumentando de que ella no está sujeta a una detención mandatoria", explicó la letrada.

El bufete también explora un recurso de habeas corpus como vía alternativa para impugnar la legalidad de la detención ante un juez federal.

Una de las limitaciones legales más importantes del caso es que Yaima no había acumulado los años de residencia necesarios para solicitar una cancelación de remoción.

"Desafortunadamente ella no había acumulado todavía los 15 años. Si lo hubiese acumulado, podríamos pedirle un perdón", lamentó su abogada.

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los residentes permanentes con condenas por delitos como robo y conspiración pueden ser considerados deportables al reingresar al país, ya que cada entrada equivale a una nueva solicitud de admisión.

Esto significa que antecedentes penales que no habían generado problemas durante años pueden activarse en el momento del reingreso, incluso si la persona revalidó su tarjeta de residencia.

El caso se enmarca en el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, que ha intensificado los controles en aeropuertos y prioriza la detención de residentes permanentes con antecedentes penales, incluso antiguos.

Cuba figura además en la lista de países considerados no cooperativos por ICE desde diciembre de 2024, lo que aumenta el escrutinio sobre quienes regresan de la isla.

Javier Díaz advirtió que el caso de Yaima no aislado. Hay más residentes permanentes detenidos que salieron del país y al regresar fueron arrestados en un aeropuerto internacional o por otra vía de entrada a Estados Unidos.

Yankiel Suárez, quien quedó al frente de sus cinco hijos menores, lanzó una advertencia a la comunidad: "Se lo aconsejo a todo el mundo, que se cuide mucho y que no salgan si no son ciudadanos."

Yaima debe presentarse a una audiencia en corte el próximo 6 de abril, y su abogada de inmigración mantiene la esperanza de que le concedan una fianza y no sea deportada.