Cubana en Italia defiende al régimen y se convierte en protagonista de canción viral: "Ábranle paso"

Un video del creador de contenidos guantanamero residente en Miami, Plácido Ferreiro Romero, se ha vuelto viral en redes sociales tras dedicar una canción a una polémica cubana en Italia vinculada a grupos de apoyo al régimen.

El clip, compartido en Facebook, acumula cerca de 400.000 reproducciones. Tiene decenas de comentarios que destacan el ritmo contagioso de este tema musical y el mensaje que ha conectado con muchos usuarios.

La canción está dirigida a Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI), quien recientemente generó controversia tras defender la continuidad del turismo en Cuba en medio de la crisis.

Desde La Habana, donde participaba en el convoy “Nuestra América”, Galano criticó a quienes piden el cierre de hoteles y los acusó de no amar al pueblo cubano.

Sus declaraciones han provocado un fuerte rechazo, especialmente entre quienes denuncian la precariedad que viven los cubanos dentro de la isla, marcada por escasez de alimentos, apagones y servicios colapsados, mientras el régimen prioriza la inversión hotelera.

La polémica aumentó luego de que Galano afirmara que estaría dispuesta a morir por el país e incluso solicitara acceso a armas durante un encuentro con Miguel Díaz-Canel. En ese contexto, la canción viral le “canta las cuarenta” y amplifica el debate en redes.