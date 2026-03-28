Cubana en Italia defiende al régimen y se convierte en protagonista de canción viral: "Ábranle paso"

Un video del creador de contenidos guantanamero residente en Miami, Plácido Ferreiro Romero, se ha vuelto viral en redes sociales tras dedicar una canción a una polémica cubana en Italia vinculada a grupos de apoyo al régimen.
El clip, compartido en Facebook, acumula cerca de 400.000 reproducciones. Tiene decenas de comentarios que destacan el ritmo contagioso de este tema musical y el mensaje que ha conectado con muchos usuarios.
La canción está dirigida a Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI), quien recientemente generó controversia tras defender la continuidad del turismo en Cuba en medio de la crisis.
Desde La Habana, donde participaba en el convoy “Nuestra América”, Galano criticó a quienes piden el cierre de hoteles y los acusó de no amar al pueblo cubano.
Sus declaraciones han provocado un fuerte rechazo, especialmente entre quienes denuncian la precariedad que viven los cubanos dentro de la isla, marcada por escasez de alimentos, apagones y servicios colapsados, mientras el régimen prioriza la inversión hotelera.
La polémica aumentó luego de que Galano afirmara que estaría dispuesta a morir por el país e incluso solicitara acceso a armas durante un encuentro con Miguel Díaz-Canel. En ese contexto, la canción viral le “canta las cuarenta” y amplifica el debate en redes.
Preguntas Frecuentes sobre la Polémica Cubana en Italia y el Apoyo al Régimen
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Ada Galano y por qué es polémica su postura?
Ada Galano es la presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI). Su postura es polémica porque defiende abiertamente al régimen cubano y ha criticado a quienes piden el cierre de hoteles en Cuba, argumentando que no aman al pueblo cubano. Además, ha generado controversia con declaraciones sobre su disposición a morir por el país y solicitar acceso a armas para defender al régimen.
¿Qué ha provocado la canción viral dedicada a Ada Galano?
La canción viral ha amplificado el debate sobre el apoyo al régimen cubano desde el exterior. Creada por Plácido Ferreiro Romero, el video ha acumulado miles de reproducciones y comentarios debido a su tono crítico hacia Galano. Esto resalta la división en la comunidad cubana sobre el apoyo al régimen en un contexto de crisis en la isla.
¿Cuál es el contexto actual de la crisis en Cuba según las declaraciones de Galano?
Cuba enfrenta una grave crisis económica y social, con escasez de alimentos, apagones y servicios colapsados. En este contexto, el régimen cubano sigue priorizando la inversión en el turismo, lo que ha sido criticado por muchos que ven esta política como insensible a las necesidades básicas de la población cubana.
¿Por qué las declaraciones de Ada Galano han generado tanto rechazo?
Las declaraciones de Galano han generado rechazo porque ignoran las dificultades diarias que enfrentan los cubanos. Su defensa del régimen y la solicitud de armas para defenderlo contrastan fuertemente con la realidad de escasez y sufrimiento en la isla, lo que ha provocado una reacción negativa tanto dentro como fuera de Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.