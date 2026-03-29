Denuncia en Holguín: Le retiran suministro de leche a joven enfermo tras ser señalado como opositor

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Un nuevo episodio de presunta discriminación política sacude al municipio de Báguano, en Holguín, donde el joven enfermo Reynier Hidalgo González denunció que le fue retirado el suministro diario de leche que recibía por indicación de trabajadores sociales, en medio de su delicado estado de salud.

Según relató en redes sociales, la cooperativa encargada de entregarle el alimento alegó que la producción ha disminuido por la temporada de frío. Sin embargo, Hidalgo asegura que otras personas en mejor estado físico continúan recibiendo ese beneficio, lo que interpreta como una represalia por sus posturas críticas.

“Por la discriminación política que están haciendo conmigo, pues me consideran contrarrevolucionario, acaban de cometer otra injusticia con nosotros”, denunció el joven, quien padece artritis, psoriasis y lupus, enfermedades que han deteriorado gravemente su calidad de vida.

El caso no es aislado. Desde 2024, Hidalgo ha venido denunciando públicamente el abandono institucional que enfrenta. En septiembre de ese año lanzó un desesperado llamado de auxilio en el que responsabilizó directamente al gobierno por el deterioro de su salud: “Si muero de anemia, la culpa solo la tendrá el gobierno”, afirmó entonces, en medio de la escasez de alimentos y medicamentos.

Meses después, en marzo de 2025, volvió a alzar la voz al describir cómo sus enfermedades, surgidas tras el servicio militar obligatorio, lo han dejado prácticamente dependiente de la ayuda de su pareja para tareas básicas. También denunció la falta de acceso a medicamentos esenciales para su tratamiento.

Ahora, su situación se agrava con la retirada de un alimento clave en su dieta. Hidalgo asegura que está siendo vigilado en su comunidad y que existen sospechas sobre el origen de la ayuda que recibe desde el exterior, la cual, insiste, es de carácter humanitario.

“Que tengan el valor de preguntarme a mí mismo y llamarme contrarrevolucionario en mi cara”, expresó, al tiempo que reconoció definirse como opositor a las políticas actuales, pero no como enemigo del país.

El joven también advirtió que llevará su caso ante organismos internacionales de derechos humanos, convencido de que se trata de una violación por motivos políticos en un contexto donde, según denuncia, los más vulnerables son los más afectados.

Su historia vuelve a poner el foco en una realidad cada vez más visible en la isla: ciudadanos enfermos y en situación de vulnerabilidad que denuncian ser castigados no solo por la escasez, sino también por expresar públicamente sus críticas.