Siete años de cárcel para un artista cubano por pintar "¿Hasta cuándo?" en paredes de La Habana

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La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a siete años de prisión a Leonard Richard González Alfonso, artista plástico y músico de 33 años, por pintar carteles contra el régimen en paredes del municipio Regla, en la capital cubana, durante la madrugada del 20 de junio de 2025.

En otro proceso en que el régimen cubano utiliza el sistema judicial como instrumento de represión, González Alfonso fue sentenciado este miércoles por los supuestos delitos de propaganda contra el orden constitucional y amenazas, este último por presuntamente haber insultado a un ciudadano que lo descubrió durante los hechos y se marchó sin que la situación escalara, según recoge el fallo de la causa 35/2025, al cual tuvo acceso la agencia de noticias EFE.

De acuerdo con la información, el tribunal consideró probado que el acusado, junto a otra persona que no ha sido identificada, había realizado las pintadas de las frases "¿Hasta cuándo?", "¿Hasta cuándo? Nos están matando", "¿Hasta cuándo, Cuba?" y "¿Hasta cuándo? Justicia Cuba".

La condena fue denunciada por la ONG Prisoners Defenders, que la calificó como un ejemplo de criminalización de la expresión. "No hubo violencia. No hubo daños graves. Sólo palabras de protesta ante la crisis que vive el país", subrayó.

El tribunal calificó los carteles de "anuncios contra el Gobierno y el sistema socialista" y señaló que expresaban "total desacuerdo por la situación energética que atraviesa el país". Las pintadas se produjeron en plena crisis energética que azota a la isla, con apagones de hasta 20 horas diarias en todo el país y déficits de generación superiores a 2,000 megavatios. La Fiscalía había solicitado ocho años de cárcel.

El juicio se celebró el 18 de febrero, luego de que González Alfonso permaneciera más de siete meses en prisión provisional, incluyendo más de veinte días detenido en Villa Marista, el principal cuartel de la Seguridad del Estado.

La familia de González Alfonso denunció que el juez "se comportó como un desalmado, minimizando la defensa de la abogada y concluyendo que ahí no se trataba de un artista, sino de la revolución".

González Alfonso padece depresión profunda y trastorno de la personalidad. Sus familiares denuncian que no recibe en prisión los medicamentos que necesita. Ha intentado quitarse la vida en tres ocasiones, dos de ellas durante un encarcelamiento previo en 2018, cuando fue sentenciado a cinco años por defender a un menor golpeado por un agente policial. Mientras cumplía esa condena, realizó una huelga de hambre que le causó pancreatitis aguda.

A inicios de este mes, en una entrevista con Hypermedia Magazine, su tía Yanela Alfonso declaró: "Leonard tiene la esperanza de no tener que pasar ocho años encerrado. Pero nosotros tenemos mucho miedo porque sabemos que vendrán situaciones muy duras si eso ocurre. Ya lo hemos vivido. Y es muy doloroso porque mi sobrino es un muchacho muy noble".

González Alfonso, nacido en Regla y padre de un niño, tiene una trayectoria artística documentada: participó en el XII Salón Nacional de Artes Visuales Fayad Jamís en 2012, presentó la exposición personal "Metamorfloris Humanus Natura" en el Miramar Trade Center en 2016 y obtuvo el segundo lugar en un certamen literario en 2020.

Su caso ha sido incorporado a la Campaña de Artistas Presos del Observatorio de Derechos Culturales, que documenta 31 artistas condenados políticamente en Cuba.

Prisoners Defenders, con sede en Madrid, advirtió que "en Cuba se juzga si escribir una pregunta es delito". La organización registró un total de 1,214 presos políticos en Cuba a finales de febrero, nuevo récord histórico. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, 1,981 personas han sido privadas de libertad por motivos políticos en la isla.

En un comunicado en redes sociales, la ONG resumió el alcance de la condena de González Alfonso: "Esta sentencia confirma un patrón: en Cuba, cuestionar la realidad es tratado como un delito contra el Estado. Hoy no sólo se condena a Leonard. Se envía un mensaje a todos los cubanos".

En diciembre de 2025, un tribunal de La Habana condenó a cinco años al rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, por colocar cuatro pancartas exigiendo "cambios ya".