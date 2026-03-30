Administración Trump reduce restricciones al asilo tras suspensión masiva de casos

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La administración Trump levantó parcialmente la suspensión de solicitudes de asilo que había paralizado cientos de miles de casos desde noviembre de 2025, aunque mantiene la congelación para los nacionales de 39 países incluidos en su proclamación de veto migratorio, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a CBS News que "USCIS ha levantado la suspensión de adjudicación para solicitantes de asilo exhaustivamente examinados de países no de alto riesgo", según una declaración oficial de la agencia.

El DHS precisó que la medida "permite enfocar recursos en el continuo y riguroso vetting de seguridad nacional y seguridad pública para casos de mayor riesgo", y subrayó que el "máximo escrutinio y verificación para TODOS los extranjeros continúa sin interrupción".

La suspensión original fue impuesta en noviembre de 2025, días después del tiroteo del 26 de ese mes en Washington D.C., cuando Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la estación de metro Farragut West, a pocas cuadras de la Casa Blanca.

La especialista Sarah Beckstrom, de veinte años, murió el 27 de noviembre a causa de sus heridas, mientras que el soldado Andrew Wolfe, de 24 años, resultó gravemente herido.

Lakanwal había ingresado a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, que otorga parole humanitario a afganos evacuados tras la retirada estadounidense. Fue acusado de asesinato en primer grado y se declaró no culpable; permanece detenido sin fianza.

Tras el ataque, la administración Trump impuso una pausa indefinida y sin precedentes sobre todas las decisiones de asilo tramitadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fuera de los tribunales de inmigración, sin importar la nacionalidad del solicitante, argumentando razones de seguridad nacional.

Ahora, el levantamiento parcial reactiva el procesamiento para la mayoría de los países, pero la congelación se mantiene intacta para los nacionales de los 39 países incluidos en el veto migratorio, lista que Trump amplió en diciembre de 2025 desde los 19 países originales hasta un total de 39 naciones.

Entre los países con restricciones totales figura Haití, mientras que Cuba y Venezuela tienen restricciones parciales. Cuba aparece en la lista por su condición de estado patrocinador del terrorismo y su negativa a aceptar repatriaciones; Venezuela, por la ausencia de una autoridad central capaz de emitir documentos confiables.

La congelación no se limita al asilo: también permanecen suspendidas todas las demás solicitudes de inmigración legal de los nacionales de esos 39 países, incluyendo permisos de trabajo, tarjetas de residencia y solicitudes de ciudadanía, medidas implementadas mediante memorandos de USCIS a partir del 2 de diciembre de 2025.

Los defensores de los inmigrantes han acusado a la administración de castigar a inmigrantes legales que cumplen las normas migratorias, mientras que funcionarios de Trump argumentan que las medidas combaten el fraude y refuerzan procedimientos de verificación que consideraban demasiado laxos bajo la administración Biden.

La política migratoria de Trump ha experimentado una escalada progresiva desde enero de 2025, que incluyó la eliminación del programa CBP One, redadas masivas de deportación y la restricción de permisos de trabajo para solicitantes de asilo, aumentando el tiempo de espera de 150 días a un año y reduciendo la vigencia de los permisos de cinco años a 18 meses.