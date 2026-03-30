Escala el tono bélico en Cuba: “Incluso niños no eludirán su deber con la Patria”, dice mensaje del ejército

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El discurso militar del régimen cubano sigue endureciéndose y ahora apunta directamente a uno de los temas más sensibles para la sociedad: los niños.

En nuevas publicaciones en redes sociales, el Ejército Central de Cuba aseguró que, ante un eventual escenario de conflicto, “la inmensa mayoría de los cubanos —mujeres, hombres, ancianos e incluso niños— no eludirán su deber con la Patria”, en un mensaje que ha encendido alarmas por el alcance de su retórica.

Captura de Facebook/Ejército Central Cuba

El pronunciamiento, cargado de referencias históricas y consignas políticas, insiste en que la actual generación deberá estar dispuesta a “defender la Revolución con las armas” si fuera necesario, en el contexto del centenario del nacimiento del dictador Fidel Castro.

No se trata de un hecho aislado. Otras estructuras militares han replicado el mismo tono. Desde el propio Ejército Central se reiteró que “no habrá tregua en el deber” y que quienes creen en la Revolución —“mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y hasta niños”— están listos para defenderla. Por su parte, el Ejército Oriental apeló a la continuidad ideológica, asegurando que las nuevas generaciones mantendrán “en alto las ideas del Comandante en Jefe”.

El énfasis en la participación de menores en un eventual escenario bélico ocurre en medio de una escalada discursiva que ya venía generando inquietud entre los cubanos.

Días antes, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) había lanzado un mensaje abiertamente amenazante al afirmar que cualquier enemigo podría “volar con una mina” o ser aniquilado en emboscadas, mientras el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío confirmaba que el país se prepara ante la posibilidad —aunque no probable— de una agresión militar de Estados Unidos.

En paralelo, el régimen ha intensificado la preparación militar dentro del país. Desde enero, ejercicios como el llamado Bastión Universitario han incluido prácticas con fusiles, minas y maniobras de combate, no solo con estudiantes universitarios, sino también con menores en edad escolar, dentro del concepto de “guerra de todo el pueblo”.

Este giro hacia la militarización ocurre en un contexto especialmente delicado para la población. Cuba atraviesa una profunda crisis económica, con apagones, escasez y una migración masiva que ha fracturado a miles de familias.

Para muchos cubanos, el problema no es solo político, sino profundamente humano. La idea de que niños y jóvenes puedan verse involucrados en una lógica de confrontación militar toca directamente el miedo de padres y madres que ya enfrentan incertidumbre diaria dentro y fuera de la isla.

Mientras el discurso oficial insiste en la defensa y la soberanía, crece la preocupación por el costo real que ese llamado podría tener para una generación marcada por la crisis y el éxodo.