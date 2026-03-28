Entre propaganda y escasez: exhibición de “alimentos para la defensa” en Puerto Padre desata oleada de críticas

La narrativa oficial choca contra la realidad que atormenta a los cubanos

Vídeos relacionados:

La Asamblea Municipal del Poder Popular de Puerto Padre aseguró este viernes que la producción de alimentos forma parte de la “estrategia integral de preparación para la defensa” en ese territorio de la provincia de Las Tunas.

Sin embargo, el breve mensaje en la página de Facebook de la entidad, acompañado por imágenes que presumían de supuestos resultados agrícolas vinculados a la preparación defensiva del país, desató una avalancha de críticas de usuarios que cuestionaron la escasez de comida en la isla.

Numerosos comentarios de ciudadanos interpretaron la exposición como una demostración de precariedad en medio de la profunda crisis alimentaria que agobia a la inmensa mayoría de la población.

Captura de Facebook/Asamblea Municipal del Poder Popular Puerto Padre

“¿No les da pena con esa exposición demostrando pobreza y el pueblo no tiene nada en el mercado?”, escribió un usuario que cuestionó la distancia entre la imagen presentada y la realidad cotidiana de los cubanos.

Otros comentarios reflejaron incredulidad y sarcasmo ante lo que consideran una narrativa oficial desconectada de la vida diaria.

“¿A qué llaman alimentos?”, preguntó Jorge Luis Ríos, quien señaló que en las imágenes apenas se observaban verduras, mientras productos básicos como carne o huevos siguen ausentes para gran parte de la población.

En términos similares, Raynier Tomás consideró que antes de exhibir logros agrícolas el gobierno debería garantizar que la comida esté disponible y a precios accesibles para el ciudadano común.

Las críticas también adoptaron un tono abiertamente irónico. “No sé si reírme o llorar”, comentó Julio César Isidor Rodríguez, mientras otros calificaron la exposición de “burla” o “ridiculez”, reflejando el creciente malestar social ante la crisis alimentaria.

La publicación se produce en un contexto en el que el gobierno cubano ha insistido en reforzar la narrativa de preparación militar frente a una supuesta agresión externa.

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó recientemente que el ejército cubano “siempre está preparado” para una eventual agresión militar, mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel ha insistido en que cualquier agresor externo enfrentaría una “resistencia inexpugnable”.

Ese discurso ha sido reforzado con ejercicios del Día Nacional de la Defensa en diferentes provincias del país.

En paralelo, las autoridades han insistido en la idea de que la producción de alimentos forma parte del concepto de “guerra de todo el pueblo”, retomando una frase atribuida a Raúl Castro según la cual “los frijoles son tan importantes como los cañones”.

Sin embargo, estas iniciativas ocurren en medio de una crisis alimentaria cada vez más profunda.

Funcionarios del propio gobierno han reconocido la gravedad de la situación. En Guantánamo, el coordinador del gobierno provincial, Joeny Saimón Mora, admitió recientemente que la prioridad es que “lo poco que exista llegue a la bodega”, en referencia al sistema estatal de distribución.

Sus declaraciones reflejan un escenario marcado por la escasez de combustible, la caída de importaciones y las dificultades para sostener el sistema de abastecimiento.

En la práctica, los productos llegan de manera irregular, en cantidades insuficientes o simplemente no aparecen, mientras la libreta de racionamiento continúa siendo el principal mecanismo de distribución.