Rubio niega medidas punitivas contra Cuba: "Lo único que ha cambiado es que ya no reciben petróleo venezolano"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington no ha aplicado nuevas medidas punitivas contra el régimen cubano, y desestimó las acusaciones oficiales que responsabilizan a EE.UU. por el agravamiento de la crisis en la isla.
Durante una entrevista con Al Jazeera, el funcionario afirmó que el discurso del gobierno cubano no se corresponde con la realidad.
“No hemos hecho nada punitivo contra el régimen cubano. Ellos dicen que sí, pero no es cierto”, declaró Rubio.
Según explicó, el principal cambio que ha impactado la economía cubana en los últimos tiempos no proviene de decisiones de Washington, sino del fin de los subsidios energéticos que durante años recibió La Habana desde Venezuela.
“El único cambio es que ya no están recibiendo petróleo venezolano gratis”, sostuvo.
Para Rubio, esta pérdida ha dejado al descubierto la fragilidad estructural del modelo económico cubano, que —según dijo— dependía en gran medida de ese apoyo externo para sostener su funcionamiento.
Las declaraciones del secretario de Estado contradicen directamente la narrativa oficial del régimen, que insiste en señalar al embargo estadounidense como la causa central de la crisis económica, el desabastecimiento y los apagones que afectan a la población.
En contraste, Rubio plantea que la situación actual responde a factores internos y a la desaparición de fuentes de financiamiento externas, más que a nuevas acciones de presión por parte de Estados Unidos.
Sus palabras llegan en un momento en que la isla enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, marcada por escasez, inflación y un deterioro sostenido de los servicios básicos.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual de Cuba y las declaraciones de Marco Rubio
CiberCuba te lo explica:
¿Ha implementado Estados Unidos nuevas medidas punitivas contra Cuba?
No, según Marco Rubio, Estados Unidos no ha aplicado nuevas medidas punitivas contra Cuba. Rubio desestimó las acusaciones del régimen cubano sobre el agravamiento de la crisis en la isla debido a acciones de Washington, atribuyendo la situación al fin de los subsidios energéticos desde Venezuela.
¿Cuál es la causa principal de la crisis económica en Cuba, según Marco Rubio?
Según Marco Rubio, la crisis en Cuba se debe a la falta de apoyo externo y a problemas estructurales del modelo económico cubano, más que a las acciones de Estados Unidos. La dependencia de subsidios de Venezuela y la falta de reformas significativas han dejado al descubierto la fragilidad del sistema económico cubano.
¿Qué propone Marco Rubio para mejorar la situación en Cuba?
Marco Rubio sugiere que Cuba necesita un cambio total en su sistema político y económico. Insiste en que es necesario cambiar a las personas que están al mando y el modelo económico para que el país pueda tener un futuro mejor. Rubio enfatiza que la economía cubana no puede desarrollarse sin una transformación del sistema político.
¿Qué rol ha jugado el petróleo venezolano en la economía cubana?
El petróleo venezolano fue un pilar crucial para la economía cubana, proporcionando subsidios energéticos que sostenían el funcionamiento de la isla. La interrupción de este suministro ha revelado la debilidad estructural de la economía cubana, que durante décadas dependió de este apoyo externo.
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