Rubio niega medidas punitivas contra Cuba: "Lo único que ha cambiado es que ya no reciben petróleo venezolano"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington no ha aplicado nuevas medidas punitivas contra el régimen cubano, y desestimó las acusaciones oficiales que responsabilizan a EE.UU. por el agravamiento de la crisis en la isla.

Durante una entrevista con Al Jazeera, el funcionario afirmó que el discurso del gobierno cubano no se corresponde con la realidad.

“No hemos hecho nada punitivo contra el régimen cubano. Ellos dicen que sí, pero no es cierto”, declaró Rubio.

Según explicó, el principal cambio que ha impactado la economía cubana en los últimos tiempos no proviene de decisiones de Washington, sino del fin de los subsidios energéticos que durante años recibió La Habana desde Venezuela.

“El único cambio es que ya no están recibiendo petróleo venezolano gratis”, sostuvo.

Para Rubio, esta pérdida ha dejado al descubierto la fragilidad estructural del modelo económico cubano, que —según dijo— dependía en gran medida de ese apoyo externo para sostener su funcionamiento.

Las declaraciones del secretario de Estado contradicen directamente la narrativa oficial del régimen, que insiste en señalar al embargo estadounidense como la causa central de la crisis económica, el desabastecimiento y los apagones que afectan a la población.

En contraste, Rubio plantea que la situación actual responde a factores internos y a la desaparición de fuentes de financiamiento externas, más que a nuevas acciones de presión por parte de Estados Unidos.

Sus palabras llegan en un momento en que la isla enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, marcada por escasez, inflación y un deterioro sostenido de los servicios básicos.