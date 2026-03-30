"La vida civil vuelve a Venezuela": Rubio asegura que el país empieza a recuperarse

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Venezuela comienza a mostrar señales de recuperación tras los recientes cambios políticos, y afirmó que la vida cotidiana en el país “está volviendo a la vida”.

Durante una entrevista con el canal Al Jazeera, el funcionario describió un escenario de reactivación social que, según dijo, no se veía desde hace años. “Estás viendo cómo la vida civil vuelve a Venezuela”, señaló.

Rubio sostuvo que uno de los cambios más visibles es la reapertura del espacio público y político. Según explicó, medios independientes han comenzado a operar nuevamente, los ciudadanos participan con mayor libertad en la vida pública y se ha producido la liberación de presos políticos.

También aseguró que están surgiendo nuevas formaciones políticas, lo que —a su juicio— refleja un proceso de apertura que podría sentar las bases para una transición más amplia.

El secretario de Estado enmarcó estos avances dentro de una etapa inicial de estabilización, tras la cual vendría una fase de recuperación económica y reconstrucción institucional. En ese sentido, indicó que el objetivo final es consolidar un sistema democrático estable que genere confianza tanto dentro como fuera del país.

"Nuestra esperanza era, en primer lugar, estabilizar el país. No queríamos ver una guerra civil. No queríamos ver un colapso sistémico. No queríamos ver un éxodo migratorio masivo. No han visto ninguna de esas cosas", señaló.

Rubio también confirmó que Estados Unidos reabrió su embajada en Caracas y mantiene diálogo diario con las autoridades interinas encabezadas por Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la detención de Maduro.

"Mucho del mérito corresponde a las autoridades interinas que han asumido esta responsabilidad. Nos sentimos muy positivos al respecto", subrayó.

Las declaraciones de Rubio dibujan un panorama optimista sobre el futuro inmediato de Venezuela, en contraste con años de crisis política, económica y social que provocaron el éxodo de millones de ciudadanos.

El proceso se enmarca en la operación militar estadounidense denominada "Determinación Absoluta", ejecutada el 3 de enero de 2026, que resultó en la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

Desde entonces, el gobierno interino aprobó una Ley de Amnistía, reformó la legislación de hidrocarburos para atraer inversión extranjera y cooperó con Washington en la gestión supervisada de los ingresos petroleros. El 18 de marzo, Estados Unidos suavizó sanciones para permitir mayor producción bajo supervisión.