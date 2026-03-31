Sandro Castro dice que su abuelo Fidel tenía principios

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, "influencer" y empresario nocturno en La Habana, afirmó que su abuelo "era una persona que tenía sus principios", al ser preguntado sobre qué pensaría el líder de la revolución cubana al saber que su nieto se considera más capitalista que comunista.

En una entrevista exclusiva con CNN, realizada en el apartamento de Sandro Castro en una zona de La Habana afectada por constantes apagones, el nieto de Fidel ofreció sus declaraciones en medio de la peor crisis energética que atraviesa Cuba en décadas.

Cuando el periodista le planteó la pregunta sobre Fidel, Sandro respondió con cautela: "Él era una persona que tenía sus principios. Cada cual es como es, obviamente, pero también respetaba a otras personas. Ya te digo, es mi forma de pensar".

En la misma entrevista, el nieto del fundador de la dictadura cubana no ahorró críticas al presidente Miguel Díaz-Canel: "Para mí no está haciendo un buen trabajo, porque desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy en día nos están perjudicando".

Sandro Castro también reconoció las penurias que vive el pueblo cubano, aunque él cuenta con un generador eléctrico propio que lo coloca en mejores condiciones que la mayoría de sus compatriotas.

"Hay que luchar, como decimos todos los cubanos. Es duro, muy duro… incluso para un Castro. Sufres con miles de dificultades: un día no hay luz, no hay agua, no llega una mercancía… es muy duro", declaró.

Al ser consultado sobre por qué tantos cubanos odian a la familia Castro, respondió con una afirmación que resulta llamativa viniendo de alguien con ese apellido: "La mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo. Y eso ha creado diferencias y, tristemente, odio".

Sandro Castro, que tiene más de 150,000 seguidores en Instagram y es propietario de negocios nocturnos en el Vedado habanero, negó recibir ventajas por su apellido: "Mi apellido es mi apellido. Estoy orgulloso de él, lógicamente, pero no veo esa ayuda que usted menciona. Soy como un ciudadano más".

Sin embargo, su estilo de vida —que incluye autos de lujo y fiestas exclusivas— contrasta con la realidad que describe y con la que vive la inmensa mayoría de los cubanos.

En octubre de 2025, Sandro Castro ya había marcado distancia con la ideología de su abuelo al publicar en redes sociales: "Revolucionario sí. Comunista no. Respeto a mi país y gobierno".

The New York Times le dedicó un extenso perfil el 22 de marzo, describiéndolo como "el nieto de Fidel que satiriza al régimen desde el privilegio".

"La mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo", insistió Sandro Castro, en una frase que resume el desgaste de un modelo que ya no convence ni a los propios descendientes de quien lo impuso.