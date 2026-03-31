Sandro Castro dice que su abuelo Fidel tenía principios

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, "influencer" y empresario nocturno en La Habana, afirmó que su abuelo "era una persona que tenía sus principios", al ser preguntado sobre qué pensaría el líder de la revolución cubana al saber que su nieto se considera más capitalista que comunista.
En una entrevista exclusiva con CNN, realizada en el apartamento de Sandro Castro en una zona de La Habana afectada por constantes apagones, el nieto de Fidel ofreció sus declaraciones en medio de la peor crisis energética que atraviesa Cuba en décadas.
Cuando el periodista le planteó la pregunta sobre Fidel, Sandro respondió con cautela: "Él era una persona que tenía sus principios. Cada cual es como es, obviamente, pero también respetaba a otras personas. Ya te digo, es mi forma de pensar".
En la misma entrevista, el nieto del fundador de la dictadura cubana no ahorró críticas al presidente Miguel Díaz-Canel: "Para mí no está haciendo un buen trabajo, porque desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy en día nos están perjudicando".
Sandro Castro también reconoció las penurias que vive el pueblo cubano, aunque él cuenta con un generador eléctrico propio que lo coloca en mejores condiciones que la mayoría de sus compatriotas.
"Hay que luchar, como decimos todos los cubanos. Es duro, muy duro… incluso para un Castro. Sufres con miles de dificultades: un día no hay luz, no hay agua, no llega una mercancía… es muy duro", declaró.
Al ser consultado sobre por qué tantos cubanos odian a la familia Castro, respondió con una afirmación que resulta llamativa viniendo de alguien con ese apellido: "La mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo. Y eso ha creado diferencias y, tristemente, odio".
Sandro Castro, que tiene más de 150,000 seguidores en Instagram y es propietario de negocios nocturnos en el Vedado habanero, negó recibir ventajas por su apellido: "Mi apellido es mi apellido. Estoy orgulloso de él, lógicamente, pero no veo esa ayuda que usted menciona. Soy como un ciudadano más".
Sin embargo, su estilo de vida —que incluye autos de lujo y fiestas exclusivas— contrasta con la realidad que describe y con la que vive la inmensa mayoría de los cubanos.
En octubre de 2025, Sandro Castro ya había marcado distancia con la ideología de su abuelo al publicar en redes sociales: "Revolucionario sí. Comunista no. Respeto a mi país y gobierno".
The New York Times le dedicó un extenso perfil el 22 de marzo, describiéndolo como "el nieto de Fidel que satiriza al régimen desde el privilegio".
"La mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo", insistió Sandro Castro, en una frase que resume el desgaste de un modelo que ya no convence ni a los propios descendientes de quien lo impuso.
Preguntas Frecuentes sobre Sandro Castro y su Impacto en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué opinó Sandro Castro sobre su abuelo Fidel Castro?
Sandro Castro afirmó que su abuelo Fidel era una persona con principios. En una entrevista con CNN, cuando se le preguntó sobre la ideología de su abuelo, Sandro destacó su respeto hacia los demás a pesar de su firmeza en sus creencias. Sin embargo, Sandro ha marcado diferencias con la ideología comunista, posicionándose más como capitalista.
¿Cuál es la posición de Sandro Castro respecto al gobierno de Miguel Díaz-Canel?
Sandro Castro ha sido crítico con el presidente Miguel Díaz-Canel, afirmando que su gestión no ha sido eficiente y ha perjudicado al país. Castro expresó que Díaz-Canel no está haciendo un buen trabajo y que había muchas cosas que ya deberían haberse hecho para mejorar la situación en Cuba.
¿Cómo vive Sandro Castro en comparación con el resto de los cubanos?
Aunque Sandro Castro afirma no tener ventajas por su apellido, su estilo de vida contrasta con el de la mayoría de los cubanos. Él cuenta con un generador eléctrico propio y disfruta de lujos como autos de alta gama y fiestas exclusivas, mientras la población enfrenta apagones y escasez.
¿Cuál es la posición de Sandro Castro sobre el comunismo en Cuba?
Sandro Castro ha declarado en varias ocasiones que respeta a su país y gobierno, pero se identifica como revolucionario, no comunista. Él ha dicho que la mayoría de los cubanos prefieren el capitalismo al comunismo, reflejando un desgaste del modelo socialista que su abuelo instauró.
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