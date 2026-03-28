Prensa oficialista revela identidad de represores de la Seguridad del Estado

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En un intento de glorificar a sus agentes como héroes anónimos, el medio oficialista Cubadebate terminó exponiendo públicamente los nombres de dos oficiales en activo de la Seguridad del Estado (SE): el primer teniente Daniel Alejandro Licea y el primer teniente Isaac Caraballo Ibarra.

Con motivo del aniversario 67 de la SE, Cubadebate publicó en Facebook un video titulado "Órganos de la Seguridad del Estado en defensa de la Patria", que el periodista e investigador José Raúl Gallego señaló en redes sociales como la fuente involuntaria de la revelación.

La paradoja es mayúscula: el propio video usó la trillada cita de José Martí para justificar el secretismo del cuerpo —"En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas"— al mismo tiempo que expuso ante miles de espectadores los rostros y nombres de agentes retirados y en activo.

El video no se limitó a revelar a los dos tenientes. También incluyó el testimonio del médico Carlos Leonardo Vázquez González. el nefasto agente Fernando, cuya identidad se hizo pública en medio de la campaña de descrédito orquestada por el oficialismo contra el activista y dramaturgo Yunior García, promotor de la Marcha por el Cambio en Cuba.

"Soy un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Y hace más de 25 años soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado", dijo Vázquez González, recordado por su rastrero espionaje a líderes de la oposición y la sociedad civil que requerían de sus servicios como médico.

El material propagandístico también describió sin pudor la naturaleza de vigilancia cotidiana del cuerpo.

Uno de los testimonios recabados entre ex agentes afirmó que la fortaleza de la Seguridad del Estado radica en que sus integrantes son personas comunes: "Sencillamente es el hombre o la mujer que va a comprar el pan en la bodega junto contigo, que se monta en la guagua junto contigo por la mañana, que comparte los quehaceres diarios".

Lo que los propagandistas del régimen presentaron como virtud popular es, en la práctica, una descripción de una red masiva de espionaje y delación sobre la población, además de un mecanismo de terror psicológico amplificado por los medios de prensa del Estado.

El aniversario fue celebrado con entusiasmo por la cúpula del régimen. Miguel Díaz-Canel felicitó públicamente al cuerpo represivo: "Abrazo a nuestros bravos combatientes de los Órganos de la Seguridad del Estado, a los que debemos tanto, por su defensa de la Patria, casi siempre anónima y riesgosa siempre".

Medios oficiales como Radio Reloj, Juventud Rebelde, Tribuna de La Habana y Canal Caribe cubrieron los actos conmemorativos.

Este caso no es el primero en que los propios medios del régimen sirven de fuente para identificar a sus represores.

En enero de 2026, el medio independiente elTOQUE reveló la identidad del oficial del MININT Rafael Pupo Carnet, señalado por múltiples víctimas —entre ellas Hamlet Lavastida, Carolina Barrero y Mónica Baró Sánchez— como el agente que las interrogó y amenazó bajo distintos alias. Su identificación se logró cruzando imágenes de televisión estatal, bases de datos filtradas y redes sociales.

La Seguridad del Estado cubana cuenta con unos 36,000 agentes secretos y opera desde 1959 como el principal instrumento de control político del régimen, con un historial documentado de interrogatorios, detenciones arbitrarias y hostigamiento sistemático contra disidentes, periodistas, artistas y líderes religiosos.

Raúl Castro lo resumió sin eufemismos agitando la cada vez más agrietada imagen del "enemigo externo" y los intentos de la "contrarrevolución" de promover un cambio de régimen en Cuba:

"Cuando los enemigos persisten desafiando el presente y futuro de la Patria, hacen indispensable más que nunca la presencia de los Órganos de la Seguridad del Estado", dijo el nonagenario general que en junio de 2025 ascendió al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, al grado de general de Cuerpo de Ejército.