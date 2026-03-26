Maduro nervioso ante el juez: tics, ansiedad y una escena que provocó risas en la sala

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Nicolás Maduro compareció hoy por segunda vez ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia presidida por el juez Alvin Hellerstein que dejó imágenes reveladoras del estado anímico del exdictador venezolano: visiblemente ansioso, con tics nerviosos y en marcado contraste con la compostura de su esposa Cilia Flores. Según la cobertura en tiempo real desde la sala, la escena distó mucho de la de un hombre seguro de su posición.

La audiencia, programada para las 11:00 a.m., comenzó con casi una hora de retraso, alrededor de las 11:45 a.m. (15:45 GMT). El periodista de NTN24, @rmacedonio_tv, quien cubrió la comparecencia desde la sala, describió a Maduro en términos que difícilmente pueden interpretarse como los de un hombre seguro de su posición: "movía continuamente las piernas, bebía agua seguido, se ponía y quitaba los anteojos a cada rato, tenía tics nerviosos. Era un hombre amilanado".

En contraste, Cilia Flores se mostró "más tranquila y de brazos cruzados", según el mismo periodista. Ambos permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, cuando fueron capturados en Caracas durante la denominada Operación Resolución Absoluta, un operativo militar estadounidense que involucró aproximadamente 200 militares y 150 aeronaves.

El momento más distendido de la jornada llegó cuando el abogado defensor Barry Pollack solicitó formalmente la desestimación de todos los cargos. La petición, lejos de generar tensión, provocó el efecto contrario: "Todos en la sala se rieron y el juez respondió que no lo iba a hacer", relató el periodista de NTN24.

La audiencia giró en torno a dos ejes principales. Por un lado, la moción de la defensa para desestimar los cargos por supuestas violaciones a la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución estadounidense. Por otro, la disputa sobre el financiamiento de la defensa: Pollack presentó un escrito de 17 páginas argumentando que las sanciones vigentes contra Venezuela impiden a Maduro acceder a fondos del Estado venezolano para costear su representación legal. La Fiscalía rechazó contundentemente ambas peticiones.

Maduro y Flores enfrentan cuatro cargos: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer armas de guerra. Todos conllevan pena posible de cadena perpetua. El 5 de enero se declararon no culpables en su primera comparecencia.

El juez Hellerstein, de 92 años y nombrado por Bill Clinton en 1998, es una figura de enorme trayectoria en la justicia federal. Ha presidido casos vinculados al 11-S, Harvey Weinstein y Michael Cohen, y ya manejó previamente el proceso contra Hugo "El Pollo" Carvajal, condenado en 2024 a 21 años y 8 meses de prisión, en el que Maduro también figuraba como implicado.

La audiencia de hoy concluyó sin decisiones clave y sin que se fijara fecha para el juicio. Según expertos, el proceso no comenzaría hasta dentro de uno o dos años, lo que significa que el exdictador venezolano tiene por delante una larga espera entre rejas antes de conocer su suerte definitiva.