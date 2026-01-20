Venezuela mantiene 777 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro

Vídeos relacionados:

Ver más

La ONG Foro Penal informó que Venezuela mantiene un total de 777 presos políticos, pese al proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.

Según precisó la organización en un video publicado en Instagram, desde el 8 de enero hasta este lunes se registraron 143 excarcelaciones, aunque no se reportaron nuevas liberaciones desde el sábado, reportó EFE.

La información fue ofrecida por Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, quien insistió en que las medidas aplicadas no significan libertad plena para los detenidos.

“Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos. Digo liberación total porque las excarcelaciones no implican libertad, ya que se mantienen con medidas restrictivas”, afirmó Romero.

El activista detalló que muchos de los liberados tienen prohibición de salida del país o restricción para declarar ante medios de comunicación.

En varias cárceles, familiares de detenidos permanecen desde hace semanas a la espera de nuevas liberaciones, durmiendo frente a los penales y reclamando justicia para sus parientes.

Lo más leído hoy:

Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron arrestadas bajo cargos de terrorismo y vandalismo.

Aunque la mayoría fue posteriormente liberada, organizaciones no gubernamentales y partidos opositores aseguran que se trató de detenciones arbitrarias y denuncian una política de represión sistemática del régimen chavista.

Pese a ello, el Ejecutivo de Nicolás Maduro sostenía hasta su detención que Venezuela estaba “libre de presos políticos” y que los encarcelados habían cometido “graves delitos”.

El reporte de Foro Penal contradice esa versión y refleja que, incluso en medio del proceso de transición tras la captura de Maduro, la represión política en el país sigue siendo una realidad.