Cuando Fidel Castro prohibió ver en Cuba el alunizaje de la NASA, según cuenta Pedraza Ginori

Fidel Castro y el alunizaje de la NASA Foto © Cubadebate y FB/Canal 1

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El régimen de Fidel Castro censuró la transmisión en vivo del alunizaje del Apollo 11 el 21 de julio de 1969, según relató en un reciente testimonio el guionista, productor y escritor cubano Eugenio Antonio "Yin" Pedraza Ginori, exdirector de programas de televisión en la Isla. Así, comentó Pedraza, se impidió que el pueblo de la nación presenciara uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad.

El testimonio, extraído del primer tomo de su libro Memorias Cubanas, fue publicado con motivo de la misión Artemis II de la NASA, lanzada el pasado martes con cuatro astronautas a bordo: "El asunto está siendo reflejado con amplitud en todos los noticieros del mundo mundial, excepto en los de Cuba", escribió Pedraza, señalando que el patrón de censura de 1969 se repite hasta hoy.

"La transmisión de este hecho histórico, vista en directo por millones de televidentes en todos los continentes, se les escamoteó a los cubanos. Se tomó la decisión, por evidentes razones políticas, de que nuestro pueblo no pudiera ver aquel logro de la ciencia", relata el autor.

Días antes del alunizaje, la dirección del Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR) habilitó un puesto de visionado vía satélite en el sexto piso de Radiocentro, con señal de televisión estadounidense, al que solo accedió un grupo de privilegiados. El día del acontecimiento, la puerta del pasillo fue cerrada y custodiada por un empleado del Noticiero Nacional de Televisión, evocó el experimentado escritor.

"Cerraron la puerta del pasillo de acceso y colocaron allí a un cancerbero fiel que puso todo su empeño en que no pasáramos", describe Pedraza Ginori. Quienes querían seguir la misión Apollo 11 debían hacerlo clandestinamente, sintonizando La Voz de los Estados Unidos de América u otras emisoras de onda corta, apuntó.

En los comentarios a su publicación varios internautas narraron también cómo en algunos escasos hogares cubanos, con antenas de televisión artesanales y clandestinas, se logró ver el suceso, lo cual demuestra que, junto a la férrea censura, han surgido siempre los mecanismos irreverentes para burlarla, aun a riesgo de ser descubiertos y reprimidos. Al respecto pueden citarse los "malabares" hechos por muchos en el país para ver los juegos de béisbol de las Grandes Ligas, por décadas censurados.

Meses después del alunizaje, en octubre de 1969, cuenta Pedraza Ginori que fue encargado de dirigir el programa "Panel del martes – La conquista del cosmos", en el que el alunizaje se mencionaba de pasada y restándole importancia, mientras se destacaban los logros soviéticos en la carrera espacial. El ICR volvió a negarse: esta vez rechazó el permiso para usar el video del alunizaje en el programa.

El especialista invitado, el ingeniero Luis Larragoiti Alonso, del Grupo de Astronomía de la Academia de Ciencias de Cuba, llevó al estudio una edición especial de la revista Life del 11 de agosto de 1969 con un amplio reportaje fotográfico de la misión Apollo 11. "Como casi todo el pueblo cubano, nunca habíamos visto aquellas imágenes", recuerda el autor. La revista desapareció misteriosamente durante la grabación, lo que desencadenó una investigación con interrogatorios en la guarnición de las milicias a todos los participantes.

"Se consideró internamente un hecho de la máxima gravedad, prácticamente un sabotaje que ponía en entredicho la seguridad de Radiocentro", rememoró Pedraza Ginori. El caso se cerró sin resolverse.

El testimonio ilustra un patrón de censura estructural que el régimen cubano mantiene desde 1959, cuando cerró diarios independientes como Prensa Libre y el Diario de la Marina y centralizó todos los medios bajo control del Partido Comunista. En plena Guerra Fría, los logros soviéticos en la carrera espacial recibían amplia difusión en los medios cubanos, mientras que los estadounidenses eran minimizados o silenciados. El alunizaje del Apollo 11, el mayor triunfo propagandístico de Estados Unidos en ese campo, resultaba políticamente incómodo para el régimen aliado de Moscú.

Hoy, la Artemis II —primera misión tripulada a la Luna en más de cincuenta años— avanza en su viaje de diez días alrededor del satélite natural, con amerizaje previsto el 10 de abril en el Pacífico. Este domingo, su tripulación fotografió la cuenca Orientale, una formación geológica lunar de 930 kilómetros nunca vista en su totalidad por ojos humanos.

Con internet en sus celulares, aun en las condiciones de pésima conexión de la Isla, los cubanos se las arreglan como pueden para estar al tanto de este y otros sucesos. El poder de censura del régimen se agrieta para bien con las indetenibles nuevas tecnologías.