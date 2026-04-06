Trump critica a la OTAN por esperar su victoria para ofrecer ayuda

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El presidente Donald Trump expresó este lunes su profunda decepción con la OTAN y reveló que, al inicio de la guerra contra Irán, el Reino Unido le respondió que prefería esperar a que Estados Unidos ganara antes de ofrecer ayuda, en declaraciones difundidas por el Departamento de Estado en su cuenta oficial de X.

"Estoy muy decepcionado con la OTAN. Muy. Creo que es una marca que nunca desaparecerá. Nunca desaparecerá en mi mente", afirmó Trump, quien previamente había calificó a la OTAN de tigre de papel en medio de las crecientes tensiones generadas por el conflicto.

El mandatario estadounidense también se refirió a la postura del Reino Unido, señalando que Londres le comunicó que prefería aguardar el resultado antes de comprometerse militarmente, pese a contar con dos portaaviones británicos que Londres puso en alerta máxima al inicio de las hostilidades.

El conflicto con Irán se ha intensificado en las últimas semanas. Trump había lanzado un ultimátum a Teherán, exigiendo que negocie o reabra el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio global de petróleo.

Las negociaciones diplomáticas no han prosperado. Irán rechazó el plan de paz de 15 puntos presentado por Washington, lo que ha profundizado el distanciamiento entre ambas naciones y complicado cualquier salida diplomática al conflicto.

En este contexto, el secretario general de la OTAN tiene prevista una visita a Washington del miércoles al 12 de abril, en lo que se espera sea una reunión clave para abordar las fricciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos en medio de la crisis.