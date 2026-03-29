Ataque iraní contra base militar de EE.UU. en Arabia Saudita deja al menos 12 soldados estadounidenses heridos

Más de 300 militares estadounidenses han sido heridos desde el inicio del conflicto el 28 de febrero

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Al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos este viernes tras un ataque iraní con misiles y drones contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, confirmaron funcionarios estadounidenses citados por agencias internacionales.

El impacto alcanzó aviones de reabastecimiento de combustible de Estados Unidos estacionados en el aeródromo militar, uno de los principales puntos de despliegue estadounidense en la región, reportó el portal de noticias Infobae.

De acuerdo con los reportes, dos de los soldados lesionados se encuentran en estado grave.

La base aérea ya había sido blanco de ataques en las últimas semanas. El sargento del Ejército estadounidense Benjamin N. Pennington, de 26 años, resultó herido en un ataque ocurrido el 1 de marzo y falleció días después a causa de esas heridas, convirtiéndose en una de las víctimas mortales del conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos informó que más de 300 militares han resultado heridos desde el inicio de la guerra hace aproximadamente un mes.

La mayoría de ellos se reincorporó posteriormente al servicio, aunque al menos 30 permanecen fuera de combate y 10 presentan heridas graves.

El ataque se produce en medio de una escalada militar que también ha incluido operaciones contra infraestructuras estratégicas en Irán.

Este viernes, la central nuclear de Bushehr fue atacada por tercera vez en menos de dos semanas en una operación atribuida a Israel y Estados Unidos.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó preocupación por la cercanía de operaciones militares en torno a instalaciones nucleares iraníes y advirtió del riesgo de un accidente radiológico si el reactor resultara dañado.

En paralelo, el conflicto continúa ampliando sus frentes. Irán ha respondido en jornadas recientes con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en Israel y otros países de Oriente Medio, mientras que ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel han alcanzado instalaciones industriales y nucleares dentro del territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria iraní también lanzó nuevas amenazas tras los ataques contra dos siderúrgicas del país.

El comandante de su Fuerza Aeroespacial, Mayid Musavi, advirtió que la respuesta iraní no seguirá la lógica de “ojo por ojo” y sugirió posibles represalias contra infraestructuras vinculadas a Estados Unidos e Israel.

Mientras tanto, Washington ha planteado a Teherán una propuesta de alto el fuego de 15 puntos, con Pakistán como intermediario.

Irán niega la existencia de negociaciones formales y mantiene el control del estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave por el que circula una parte significativa del petróleo mundial.

El conflicto también empieza a reflejarse en la economía global. El aumento de las tensiones en la región ha impulsado los precios del petróleo y generado volatilidad en los mercados financieros, en medio de la incertidumbre sobre la duración y el alcance de la guerra.

Este sábado, el Centcom desmintió las afirmaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que aseguró haber atacado "escondites" de tropas estadounidenses en Dubái con saldo de más de 500 bajas.

En un comunicado oficial publicado en redes sociales, el Centcom precisó que “ningún personal estadounidense ha sido atacado en Dubái. El régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para ocultar la realidad de que sus capacidades militares están innegablemente abrumadas y degradadas”.

Un días antes, el presidente Donald Trump cuestionó abiertamente el compromiso de defensa mutua de Estados Unidos con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), al afirmar que la alianza “no estuvo ahí para nosotros” durante el conflicto con Irán, mientras sugirió que Washington podría no acudir en defensa de sus aliados en el futuro.