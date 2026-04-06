Irán afirma haber enviado una propuesta a EE.UU. para poner fin a la guerra

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Irán transmitió este lunes a Estados Unidos una contrapropuesta de 10 puntos para poner fin de manera permanente a la guerra, rechazando así el alto el fuego temporal que Washington había planteado, según informó la agencia estatal IRNA.

La propuesta fue enviada a través de Pakistán como mediador e incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el Estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Teherán rechaza con esta contrapropuesta la idea de un alto el fuego temporal y subraya la necesidad de un fin permanente del conflicto que tenga en cuenta sus propias condiciones.

Estados Unidos había enviado previamente una propuesta de 15 puntos a Irán a través de Islamabad, que Teherán calificó como excesiva e inaceptable.

La contrapropuesta iraní llega horas antes de que venza el ultimátum fijado por el presidente Donald Trump, quien amenazó con atacar plantas eléctricas y puentes si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz antes del martes 7 de abril a las 20:00 horas en Washington.

Al mismo tiempo, Trump declaró en una entrevista a Fox News que confía en lograr un acuerdo a tiempo y que se encuentra en negociaciones profundas con Teherán.

Según el portal Axios, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales, las negociaciones se desarrollan a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, y mediante mensajes de texto directos entre el enviado especial Steve Witkoff y el canciller iraní Abás Araqchí.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, Bagaei fue categórico al rechazar cualquier negociación bajo presión: "La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra".

Bagaei también descartó un alto el fuego temporal, al que calificó de "una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen".

El conflicto se enmarca en la Operación Furia Épica, lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026 con el objetivo declarado de eliminar el programa nuclear iraní y la capacidad misilística del país.

Este mismo lunes, Israel eliminó al general de brigada Majid Khademi, jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, en un ataque aéreo sobre Teherán, y atacó la mayor planta petroquímica del país en Asaluyeh.

Cuatro fuentes consultadas por Axios describen las probabilidades de acuerdo antes del vencimiento del ultimátum como escasas, calificando las negociaciones actuales como "la última oportunidad" para evitar una escalada dramática.

"Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá."