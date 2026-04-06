Irán afirma haber enviado una propuesta a EE.UU. para poner fin a la guerra

Vídeos relacionados:
Irán transmitió este lunes a Estados Unidos una contrapropuesta de 10 puntos para poner fin de manera permanente a la guerra, rechazando así el alto el fuego temporal que Washington había planteado, según informó la agencia estatal IRNA.
La propuesta fue enviada a través de Pakistán como mediador e incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el Estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
Teherán rechaza con esta contrapropuesta la idea de un alto el fuego temporal y subraya la necesidad de un fin permanente del conflicto que tenga en cuenta sus propias condiciones.
Estados Unidos había enviado previamente una propuesta de 15 puntos a Irán a través de Islamabad, que Teherán calificó como excesiva e inaceptable.
La contrapropuesta iraní llega horas antes de que venza el ultimátum fijado por el presidente Donald Trump, quien amenazó con atacar plantas eléctricas y puentes si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz antes del martes 7 de abril a las 20:00 horas en Washington.
Al mismo tiempo, Trump declaró en una entrevista a Fox News que confía en lograr un acuerdo a tiempo y que se encuentra en negociaciones profundas con Teherán.
Según el portal Axios, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales, las negociaciones se desarrollan a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, y mediante mensajes de texto directos entre el enviado especial Steve Witkoff y el canciller iraní Abás Araqchí.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, Bagaei fue categórico al rechazar cualquier negociación bajo presión: "La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra".
Bagaei también descartó un alto el fuego temporal, al que calificó de "una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen".
El conflicto se enmarca en la Operación Furia Épica, lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026 con el objetivo declarado de eliminar el programa nuclear iraní y la capacidad misilística del país.
Este mismo lunes, Israel eliminó al general de brigada Majid Khademi, jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, en un ataque aéreo sobre Teherán, y atacó la mayor planta petroquímica del país en Asaluyeh.
Cuatro fuentes consultadas por Axios describen las probabilidades de acuerdo antes del vencimiento del ultimátum como escasas, calificando las negociaciones actuales como "la última oportunidad" para evitar una escalada dramática.
"Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá."
Preguntas frecuentes sobre la crisis entre Irán y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la propuesta de Irán para poner fin a la guerra?
Irán ha enviado una contrapropuesta de 10 puntos a Estados Unidos para poner fin de manera permanente a la guerra. Esta propuesta incluye el fin de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el Estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Irán rechaza la idea de un alto el fuego temporal y busca un fin definitivo del conflicto que respete sus condiciones.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos en respuesta al cierre del Estrecho de Ormuz?
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha amenazado con atacar infraestructuras civiles clave en Irán si no se reabre el Estrecho de Ormuz. Trump ha emitido varios ultimátums, advirtiendo que de no cumplirse, procederá con ataques masivos sobre plantas eléctricas y puentes en Irán. Las tensiones han escalado en el marco de la Operación Furia Épica, lanzada para eliminar el programa nuclear iraní.
¿Por qué es crucial el Estrecho de Ormuz en esta crisis?
El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico por donde transita el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial. Su cierre por parte de Irán el 4 de marzo ha provocado un aumento drástico en los precios del petróleo y la gasolina, afectando significativamente al mercado energético global. La reapertura del estrecho es una condición clave en las negociaciones para resolver el conflicto actual.
¿Qué papel juegan los mediadores internacionales en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos?
Pakistán, Egipto y Turquía actúan como intermediarios en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Estos países están facilitando el diálogo indirecto y las propuestas entre las dos naciones, buscando alcanzar un acuerdo que evite una escalada militar y permita una solución pacífica al conflicto, especialmente en lo referente a la reapertura del Estrecho de Ormuz.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.