Certificación de antecedentes penales en Cuba: claves para usarla en el exterior

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus) publicó este lunes información oficial sobre cómo obtener y legalizar la Certificación de Antecedentes Penales para uso en el extranjero, un trámite que se ha vuelto imprescindible para miles de cubanos en plena crisis migratoria.

Según el Minjus, citado por la Agencia Cubana de Noticias, el documento "acredita si una persona posee o no sanciones registradas en el país, y resulta imprescindible para trámites migratorios, laborales o académicos en el exterior".

La Resolución 609 de 2023 del Minjus establece que las certificaciones de antecedentes penales tienen un plazo de vigencia de un año, contando a partir de la fecha de su expedición.

Sin embargo, la mayoría de los países receptores exigen que el documento haya sido emitido en un plazo no superior a seis meses, por lo que la vigencia cubana de un año no siempre resulta suficiente en la práctica.

Para que la certificación surta efecto en el exterior, debe obtenerse a través de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), que la emite con la nota de uso exterior para persona natural, requisito indispensable para su posterior legalización ante el Minjus.

Desde febrero de 2025, el Minjus asumió la función de legalización de documentos para uso exterior, competencia que antes correspondía al Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud del Acuerdo 10035 de 2024 del Consejo de Ministros.

Los pagos de servicios y sellos pueden realizarse de forma electrónica, salvo cuando el destino sea Estados Unidos, país que solo admite el sello físico acreditativo del impuesto y que generalmente no exige la legalización por el Minjus.

En cuanto a los costos, los residentes en Cuba pagan 1,250 pesos cubanos por la obtención y 375 CUP por la legalización, más los sellos correspondientes.

Para extranjeros o cubanos residentes permanentes en el exterior, las tarifas ascienden a 52 dólares por la obtención y 16 dólares por la legalización, con sellos en moneda nacional.

En Cuba existen cinco categorías de certificaciones: nacional personal, nacional por organismo, exterior personal, exterior por organismo y exentas, estas últimas solicitadas por órganos vinculados a procesos judiciales como la Policía Nacional Revolucionaria, fiscalías y tribunales.

El Minjus advirtió que las personas con sanciones registradas deben asegurarse de que sus antecedentes estén cancelados antes de solicitar la certificación para uso exterior, "a fin de evitar demoras en el proceso".

Esta advertencia cobra especial relevancia dado que los antecedentes penales cubanos pueden descalificar automáticamente a los solicitantes en procesos migratorios hacia Estados Unidos, México y otros países.

El volumen de documentos legalizados en Cuba creció de 442,564 en 2022 a 860,135 en 2024, lo que refleja la presión que la emigración masiva ha ejercido sobre el sistema registral y motivó las reformas normativas de los últimos años.

El Ministerio anunció que próximamente abordará el procedimiento para la cancelación de antecedentes penales, como parte de sus acciones de información pública sobre trámites legales de interés ciudadano.