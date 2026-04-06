Detenido autor de asesinato en Unión de Reyes, Matanzas

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Autoridades de Unión de Reyes, municipio de la provincia de Matanzas, detuvieron a un joven acusado del asesinato de otro hombre, al que apuñaló durante una pelea en la vía pública, según confirmaron varias fuentes.

El hecho ocurrió en la calle Soberanía, entre Ignacio Agramonte y Frank País, en el centro de la localidad, en una fecha no especificada. Ambos hombres se habrían enfrascado en una discusión a causa de problemas personales, la cual escaló y terminó en un fatídico desenlace.

El página de Facebook "Con Todos La Victoria", vinculada al Ministerio del Interior (Minint), identificó al agresor como José Luis Matos Lara, pero no reveló el nombre del fallecido.

Captura de Facebook/Nio reportando un crimen

Una publicación del perfil independiente Nio reportando un crimen dio detalles adicionales sobre la identidad de los involucrados y las circunstancias en torno al crimen.

Según la información, no confirmada oficialmente, la víctima se nombra Yuliesvi Mato y habría acudido a reclamar un dinero que presuntamente le adeudaban, lo que desencadenó el violento altercado que terminó en tragedia.

La misma fuente afirmó que el agresor, conocido como "Roki", en medio de la riña sacó un objeto punzante, con el que le provocó múltiples heridas a la víctima que le ocasionaron la muerte en el lugar. Según esta versión del suceso, Matos se habría entregado de forma voluntaria a las autoridades ese mismo día.

El relato del Minint sobre los hechos apuntó a "broncas viejas y problemas personales" entre los dos hombres como el detonante del crimen, pero no hizo mención a la supuesta deuda. La fuente oficial describió que el agresor, el más joven de los dos, "no se midió y sacó filo —un cuchillo— directo al tórax", lo que causó la fallecimiento de la víctima en el acto. Además, informó que el agresor "ya está encaminado en el proceso judicial correspondiente".

Familiares y amigos de la víctima exigen justicia. La nota oficial reconoció el impacto del suceso en la comunidad: "La historia, que empezó como un pleito personal, cerró con un expediente criminal, dos familias sufridas y un barrio que todavía comenta el suceso; el sentimiento principal es la pérdida de la vida y el mayor reclamo, el de no a la violencia".

Un crimen más en medio de la escalada de violencia en Cuba

El crimen se produce en un contexto de escalada sostenida de violencia en Cuba. El 15 de marzo, dos jóvenes murieron en una pelea con armas blancas en Jagüey Grande, también en la provincia de Matanzas. El 30 de marzo, tres miembros de una familia fueron asesinados en Santa Clara; días después, la policía detuvo a cinco personas implicadas en el crimen.

En febrero, un hombre fue asesinado a puñaladas por una deuda en Cienfuegos, mientras que en Santiago de Cuba tres individuos fueron condenados a cadena perpetua por apuñalar 27 veces a un motorista.

Analistas y medios de prensa independientes señalan que Cuba atraviesa una nueva dimensión de la violencia, vinculada al deterioro institucional, la crisis económica y los apagones que facilitan los delitos. El gobierno cubano no publica estadísticas oficiales de criminalidad, lo que dificulta dimensionar el fenómeno con precisión.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) -una organización independiente- reportó 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, en una investigación que advirtió del alarmante aumento de la delincuencia en el país.